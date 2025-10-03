Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας, που «δεν διαλέγει πλευρά» και... συνομιλεί με όλους, ξαναχτύπησε. Πλήρως ανιστόρητος και με μοναδικό στόχο να προβοκάρει, μετά τη συνέντευξη με τον ηγέτη του ψευδοκράτους της Κύπρου, Ερσίν Τατάρ, πήγε να «ισοφαρίσει» με συνέντευξη του νεοναζί και υπερεθνικιστή Κωνσταντίνου Πλεύρη. Εκεί ακούγονται οι θέσεις του Κ. Πλεύρη όπως το «Μισώ τους Τούρκους, είναι αγριάνθρωποι, είναι υπάνθρωποι, είναι δολοφόνοι», αλλά και ότι «Ο ελληνισμός καταστρέφεται». Το ακροδεξιό παιχνίδι τού δήθεν «ανεξάρτητου» και «απολίτικου» ευρωβουλευτή είναι γνωστό, αλλά είναι κρίμα ότι τον παρακολουθεί και επηρεάζεται ένα αρκετά νεανικό κοινό στην Κύπρο που έχει πληρώσει με αίμα τις φαντασιώσεις της ελληνικής Ακροδεξιάς...