Από το ξεκίνημα των συνεδριάσεων στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει σχεδόν αβίαστα ότι η κυβερνητική κατεύθυνση είναι το σκάνδαλο να μην ερευνηθεί σε βάθος και οι μάρτυρες που κατείχαν θέσεις ευθύνης στον αμαρτωλό οργανισμό επί Ν.Δ., να κάνουν τους ανήξερους. Μόνο που η παράσταση μερικές φορές αποτυγχάνει και οι κομπάρσοι γελοιοποιούνται. Oπως συνέβη με τον πρώην πρόεδρο ονόματι Μπαμπασίδη, τον οποίο η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επίμονα ρωτούσε να της πει «ποιος είναι ο Μάκης» (Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές»), με τον οποίο στους διαλόγους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλούσε, και εκείνος, κάθιδρος και κατακόκκινος, έλεγε ότι δεν θυμάται... Οέο.
