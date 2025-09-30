Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
22.6° 20.2°
1 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.1° 16.5°
2 BF
69%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
20.5° 19.0°
1 BF
66%
Ιωάννινα
Ομίχλη
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
77%
Βέροια
Αίθριος καιρός
18°C
18.2° 18.2°
2 BF
83%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
76%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
21°C
21.2° 21.2°
0 BF
74%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.0° 21.6°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.7°
2 BF
70%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
17°C
16.7° 16.7°
1 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
100%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.3°
1 BF
82%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 21.8°
4 BF
72%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
17.2° 15.8°
2 BF
94%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
1 BF
76%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.4° 15.8°
2 BF
83%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
15°C
14.6° 14.6°
1 BF
83%
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Ποιος είναι ο Μάκης;

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ.Κ.

Από το ξεκίνημα των συνεδριάσεων στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει σχεδόν αβίαστα ότι η κυβερνητική κατεύθυνση είναι το σκάνδαλο να μην ερευνηθεί σε βάθος και οι μάρτυρες που κατείχαν θέσεις ευθύνης στον αμαρτωλό οργανισμό επί Ν.Δ., να κάνουν τους ανήξερους. Μόνο που η παράσταση μερικές φορές αποτυγχάνει και οι κομπάρσοι γελοιοποιούνται. Oπως συνέβη με τον πρώην πρόεδρο ονόματι Μπαμπασίδη, τον οποίο η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επίμονα ρωτούσε να της πει «ποιος είναι ο Μάκης» (Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές»), με τον οποίο στους διαλόγους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλούσε, και εκείνος, κάθιδρος και κατακόκκινος, έλεγε ότι δεν θυμάται... Οέο.

Ποιος είναι ο Μάκης;

