Οχι Παλαιστίνιος

Πριν από μερικές μέρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου η είδηση για 24χρονο Παλαιστίνιο με πλούσιο ποινικό μητρώο που έσπειρε τον τρόμο στην πλατεία Ομονοίας κάνοντας επιθέσεις σε πολίτες και δαγκώνοντας αστυνομικό.
Ο 24χρονος, μάλλον υπό την επήρεια ναρκωτικών, συνελήφθη και στη συνέχεια ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι για την «παραδειγματική τιμωρία του» και την «ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας» σύμφωνα με το πρόσφατο δόγμα Πλεύρη.
Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα στην ιστορία, η οποία πήρε αρκετά «κλικ»: δεν γνωρίζουμε ακόμη την εθνικότητα του 24χρονου...
Μάλιστα ο πρέσβης της Παλαιστίνης, Γιουσέφ Ντορχόμ, προχώρησε σε επιστολή διαμαρτυρίας προς την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. δεν επαλήθευσε ούτε ανακοίνωσε την εθνικότητα του υπόπτου, αφού δεν έφερε έγγραφα ταυτοποίησης.
Ο πρέσβης της Παλαιστίνης ζητά από την κ. Αντωνιάδου να απευθύνει εγκύκλιο στα μέλη της ΕΣΗΕΑ για την επαλήθευση των πληροφοριών.
