Ζήτησε διαγραφή

Στη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου «να μη γίνουμε Καρυστιανού» αντέδρασε με επίσημη ανακοίνωση το Κίνημα Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντάς την «προσβλητική και ντροπιαστική», ενώ έβγαλε και το συμπέρασμα ότι όλα γίνονται και λέγονται για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. Το κόμμα του κ. Κασσελάκη, ο οποίος ποντάρει στο κοινό των Τεμπών, ρώτησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν συμφωνεί με τη δήλωση Διαμαντοπούλου και επίσης τον κάλεσε να τη διαγράψει. Πάντως το αίτημα δεν εισακούστηκε...