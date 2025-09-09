Κερδισμένοι

Aν υπάρχει μια πραγματικά ευνοημένη κατηγορία από τις μειώσεις φόρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είναι αυτή των εισοδημάτων από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ, όπου καθορίστηκε ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί του 44%.

Να ποιους ευνοεί η κυβέρνηση λοιπόν: είσαι ένα στέλεχος του ιδιωτικού τομέα με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ; Θα έχεις μια μείωση φόρου τουλάχιστον 1.100 ευρώ, ενώ στη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 4.800 ευρώ.

Τι σημαίνει χοντρικά βέβαια 50 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο; Γύρω στα 3.500 μικτά για 14 μισθούς. Με την κατάσταση που είναι οι τελευταίοι μάλλον δεν φτάνει όχι το 13ωρο του πρωθυπουργού, αλλά ούτε το 24ωρο.

Τουλάχιστον θα είμαστε στον ίδιο εργοδότη, που θα έχει και κρεβάτι για ύπνο για να γυρίζουμε πλευρό.