Μετεξεταστέος

Θα ήθελα πολύ να μάθω ποιο στέλεχος του πρωθυπουργικού γραφείου είχε τη φαεινέστατη ιδέα να βάλει στην ομιλία Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την αναφορά ότι... ανακαινίστηκαν 17 σχολεία. Να παρουσιάζεις ως άξιο αναφοράς έργο το βάψιμο αιθουσών, όταν συνήθως τις πληρώνουν και τις βάφουν μόνοι τους οι γονείς, αποτελεί ένδειξη ακραίου καιροσκοπικού χιούμορ. Άσε που βρήκε την ευκαιρία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος να σχολιάσει καίρια –βούτυρο στο ψωμί του– ότι «μόνο ως προκλητική μπορεί να εκλάβει κανείς τη χαρά του πρωθυπουργού για τις νέες σχολικές αίθουσες, όταν το 2025 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν 133 σχολεία λιγότερα». Τον Σεπτέμβρη να προσέλθει ο πρωθυπουργός στο σχολείο του με τον(ους) κηδεμόνα(ες) του. Αν θέλει, ας έχει μαζί του συνοδεία τον Τζιτζικώστα...
