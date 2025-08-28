Δύο πρόσωπα

Φορώντας τον ανθρωπιστικό της μανδύα, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας χθες στη συζήτηση για το αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, θέλησε να πείσει ότι η ΚΥΑ για την εξακρίβωση της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων γίνεται για την προστασία των ανηλίκων.

«Επειδή πάρα πολλοί […] δηλώνουν ενώ είναι ανήλικοι ότι είναι ενήλικοι για να μπορούν να μπουν σε μια μαύρη αγορά εργασίας, το κάναμε για να διασφαλίσουμε ακριβώς τα δικαιώματα των παιδιών». Μόνο που ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωνε πριν από δύο μέρες ότι η ΚΥΑ αφορά «τον έλεγχο της ακρίβειας όσων δηλώνουν ανήλικοι» και όχι το αντίθετο.

«Πλέον όποιος δηλώνει ψευδώς ανήλικος θα έχει συνέπειες και όποιος αρνείται τον έλεγχο θα τεκμαίρεται ενήλικος και θα οδηγείται στις δομές ενηλίκων».

Χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη η διγλωσσία…