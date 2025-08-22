Μια ανάρτηση που καθιστά απολύτως περιττή κάθε συζήτηση για το αν η ακροδεξιά ρητορική συνεχίζει ή όχι, να ταλαιπωρεί την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, το ποστ το οποίο ανήρτησε στο X την Παρασκευή ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένας απόλυτα ακριβής πολιτικός μετρητής αυτοεικόνας, επιπέδου, διαμετρήματος, μεγέθους, ειδικού βάρους και (μωρο)σοφίας. Σε αυτό, ανέφερε:

«Όπως όλοι γνωρίζετε ο Θάνος Πλεύρης είναι αδελφός μου. Τον αγαπώ και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Αλλά σήμερα είμαι Υπερήφανος! Μεγαλύτερη τιμή από την ενόχληση αυτή της κυρίας για τις δηλώσεις του δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η κυρία αυτή και όλοι οι αντίστοιχοι της θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους που η λαθρομετανάστευση είναι τεράστια παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση και ότι οι Ευρωπαϊκοί λαοί θέλουν αυτό πλέον να σταματήσει. Οι ψευτοανθρωπισμοί τους δεν μας αφορούν, έχουν και οι λαοί δικαιώματα, όχι μόνον οι ΜΚΟ. Η τυραννία τους έχει λάβει τέλος, και ο αυστηρός έλεγχος πρέπει να γίνει πάραυτα. Εύγε Θάνο«»!

Την ενόχληση της κ. Λόλορ, την περιλαμβάνει στο ποστ του παραθέτοντας ένα λινκ προς το αντίστοιχο δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας. Να τον ευχαριστήσουμε για τη διαφήμιση, από εμάς τρία σχόλια μόνο:

1 Δεν ωφελεί να περιφέρει τη φιλία ως πειστήριο ηθικής ποιότητας, άλλωστε ο λαός λέει «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι».

2 Τέτοιες αναρτήσεις καθιστούν απολύτως περιττή κάθε συζήτηση για το αν η ακροδεξιά ρητορική συνεχίζει ή όχι, να ταλαιπωρεί την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

3 «Αυτή η κυρία», που ενοχλήθηκε από τις προθέσεις του Θάνου Πλεύρη και που, όπως περιφρονητικά αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, έχει πολλούς «αντιστοίχους» (και ευτυχώς που τους έχει), είναι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαίρη Λόλορ. Ίσως αν ο κ. Υπουργός δεν έδειχνε με κάθε ευκαιρία την απαράσκειά του για εγχώριους και διεθνείς θεσμούς προπύργια ή/και απότοκα του όποιου δημοκρατικού κεκτημένου, να μην γράφονταν σχόλια με τίτλους όπως ο παρών.