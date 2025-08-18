Σύντομα θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και στο διπλωματικό επίπεδο. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει ένας χαμένος στα σίγουρα: η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που επισημαίνεται ήδη και σε ανακοινώσεις ελληνικών κομμάτων. Ενδεικτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σημειώνει ότι «η Ε.Ε., κατώτερη των περιστάσεων, βρέθηκε και πάλι στον ρόλο του παρατηρητή που αδυνατεί να παρέμβει στις κρίσιμες διεργασίες δίνοντας λύσεις και να αποτελέσει παράγοντα εξομάλυνσης των αντιθέσεων. Σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ του Τραμπ και από τις εξελίξεις». Πρόκειται τελικώς «για ένα ακόμη δείγμα της απομάκρυνσης των ευρωπαϊκών ηγεσιών από τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε.».
Σίγουρα χαμένη
