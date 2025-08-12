Ελατόδασος

Είκοσι μέρες πέρασαν από τη μεγάλη φωτιά που έκαψε 16.000 στρέμματα παρθένου ελατοδάσους στον Φενεό Κορινθίας και χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε ανακοίνωση για να μας πει ότι μαζεύτηκαν τρεις υπουργοί (οι δύο εκλέγονται στην Κορινθία) και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου να συσκεφθούν για την «αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών». Συγκαλών ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος Στ. Παπασταύρου, αλλά αφού πήγε ο Κορίνθιος υφυπουργός Ν. Ταγαράς, έπρεπε να κληθεί και ο (άσχετος με το αντικείμενο) υπουργός Υποδομών-Μεταφορών Χρ. Δήμας που εκλέγεται στην ίδια περιοχή. Η βαθύτερη σκοπιμότητα της ανακοίνωσης, όμως, αποκαλύπτεται στις ευχαριστίες και των τριών, μαζί και του περιφερειάρχη Δ. Πτωχού, προς την Τράπεζα Πειραιώς, που συμμετείχε επίσης στη σύσκεψη δηλώνοντας ότι θα συμβάλει στην υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων...