Υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους τάσσεται η πλειονότητα των Γερμανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Την ίδια στιγμή, άλλη δημοσκόπηση καταγράφει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένη με την κυβέρνηση υπό την ηγεσία των συντηρητικών και προσωπικά του καγκελάριου της χώρας, Φρίντριχ Μερτς. Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Bild, υποδεικνύει πως το 60% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο με τις επιδόσεις του κυβερνητικού «μεγάλου» συνασπισμού. Ιδού μια εξήγηση για την αλλαγή στάσης του Μερτς στο Παλαιστινιακό.