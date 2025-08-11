Με πρόσχημα την αποφυγή διαρροής στοιχείων δικογραφίας, ο Αρειος Πάγος απαγόρευσε να υπάρχουν κινητά στα ανακριτικά γραφεία σε διώξεις κατά μελών της κυβέρνησης. Ολοι, δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, μάρτυρες, κατηγορούμενοι και συνήγοροι θα υποχρεούνται να παραδίδουν τις συσκευές τους πριν μπουν στα γραφεία. Η απαγόρευση έρχεται μετά τη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου, του δικηγόρου Γ. Μαντζουράνη που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Απέναντι στην απόφαση βρέθηκαν οι δικηγόροι όλης της χώρας μέσω του Συντονιστικού της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Κάνουν λόγο για εξοργιστική απαγόρευση και σημειώνουν: «Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη».