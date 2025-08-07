Άντε και αρχισυντάκτρια!

Τη δόξα της δημοσιογραφικής της ενασχόλησης νοστάλγησε από ό,τι φαίνεται η βουλεύτρια της Ν.Δ. και πρώην υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη. Αυτή θα ήταν τουλάχιστον μια ωραιοποιήμενη εξήγηση της απόφασής της να υπογράψει ένα ρεπορτάζ στη χθεσινή έκδοση της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Μανιφέστο», όχι του γνήσιου, της άλλης εκδοχής, της ας πούμε ελληνικής, που στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο από μια απεγνωσμένη προσπάθεια αποδόμησης της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι που έχει στριμώξει για τα καλά την κυβέρνηση. Μάλιστα, το δημοσιογραφικό πόνημα της μέχρι πρόσφατα υφυπουργού κατά διαβολική σύμπτωση έρχεται την ίδια στιγμή που το εγνωσμένου κύρους Politico και η ανταποκρίτριά του, Νεκταρία Σταμούλη, δημοσιεύουν νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πορεία της έρευνας της Κοβέσι για το ζήτημα. Βέβαια, από μιαν άλλη οπτική γωνία θα μπορούσε να συγχαρεί κανείς τη συμπαθέστατη (κατά την άποψη του συντάκτη) κ. Βούλτεψη για την εργατικότητά της. Κοινοβουλευτικό έργο, παρουσία στα τηλεοπτικά πάνελ, δημοσιογραφικές έρευνες. Εμείς ευχόμαστε πάντως ολόψυχα προσεχώς και αρχισυντάκτρια!