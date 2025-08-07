Σαν να μην έφθανε η ταλαιπωρία όσων παραμένουν και μετακινούνται στο «κλεινόν άστυ» με τα υπεραραιωμένα δρομολόγια στο μετρό και τον ηλεκτρικό, λόγω έλλειψης προσωπικού και συρμών, χθες το απόγευμα προκλήθηκαν πρόσθετες καθυστερήσεις από συμπλοκή μεταξύ επιβατών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το επεισόδιο προκάλεσε στις 16.41 αλλοδαπός άνδρας που επέβαινε στον αεροδρομιακό συρμό, στον σταθμό Νομισματοκοπείο. Το περιστατικό κράτησε 24 λεπτά και προκάλεσε καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού που μετακινούνταν την ώρα εκείνη σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό. Η ΣΤΑΣΥ υπέβαλε μήνυση για παρακώλυση συγκοινωνιών στον αλλοδαπό που προσήχθη.
