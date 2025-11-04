Παραιτήθηκε από CEO των ΕΛΤΑ ο Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον σάλο

Στο ρόλο της «Ιφιγένειας» ο διοικητής για να σωθούν Μαξίμου και Χατζηδάκης • Ακυρώνεται η συζήτηση στη Βουλή • Το μεσημέρι στον ΣΚΑΪ ο Μαρινάκης ξεκινάει το «μασάζ και ανακοινώνει νέο πλαίσιο για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Επισημοποιήθηκε η προαναγγελθείσα παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη θέση του CEO των ΕΛΤΑ, μετά τον σάλο που προκλήθηκε στην κοινωνία και το πολιτικό πεδίο από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για «ξαφνικό θάνατο» εκατοντάδων υποκαταστημάτων.

Μετά τα απανωτά αδειάσματα από την κυβέρνηση και κυρίως την εκρηκτική τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η παραίτηση για τον άνθρωπο που υπήρξε προσωπική επιλογή έδειχνε μονόδρομος.

Άλλωστε, το ίδιο το Μαξίμου, παρότι επισήμως δεν έχει αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων (αλλά έχει εποπτικό ρόλο) αφού τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο, είχε σπεύσει να διαρρεύσει ότι επίκειται παραίτηση του κ. Σκλήκα.

Η κίνηση αυτή είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί την κορύφωση του χάους που προκλήθηκε από το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, με το Μαξίμου να οδηγείται στην απόφαση αυτή προκειμένου να πετάξει όλες τις ευθύνες πάνω στον Γρηγόρη Σκλήκα για να αποποιηθεί τις δικές του.

Επιστολή με αιχμές προς βουλευτές και «καμπανάκι» για μισθούς

Στην επιστολή παραίτησής του ο Γρηγόρης Σκλήκας υπεραμύνεται των αποφάσεων για «ξαφνικό θάνατο» εκατοντάδων υποκαταστημάτων, ενώ σπεύδει να προειδοποιήσει ότι εάν δεν προχωρήσει η σχετική αναδιάρθρωση θα υπάρξει κίνδυνος στην καταβολή των μισθών στους εργαζομένους.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για βουλευτές της περιφέρειας, χωρίς να μιλάει συγκεκριμένα για κυβερνητικούς βουλευτές, κατηγορώντας τους ότι... δεν βοηθάνε τον διάλογο.

Αναλυτικά η επιστολή

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.



Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.



Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.



Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.



Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.



Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.



Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.



Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.

«Τέλος» η συζήτηση στη Βουλή

Με τη μεθόδευση αυτή η κυβέρνηση «γλιτώνει» και από ένα ακόμη σφυροκόπημα, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή δεν θα πραγματοποιηθεί. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, εξάλλου, ήταν δεδομένο ότι το Μαξίμου και ιδιαίτερα ο Κωστής Χατζηδάκης θα αντιμετώπιζαν ασφυκτική πίεση με την αντιπολίτευση να περιμένει με «άγριες διαθέσεις».

Το παρασκήνιο

Μετά τις εκρηκτικές διαστάσεις που πήρε το μπάχαλο που δημιούργησαν κυβέρνηση, ΕΛΤΑ και Υπερταμείο, ήταν ξεκάθαρο πως το Μαξίμου θα επιχειρήσει σειρά μεθοδεύσεων προκειμένου να αποδράσει από τις ευθύνες της.

Η πρώτη μικρή υποχώρηση με την τρίμηνη αναστολή στο κλείσιμο υποκαταστημάτων της επαρχίας που αποφασίστηκε ως επικοινωνιακή ντρίμπλα είναι ξεκάθαρο πως δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, αντιθέτως μεγάλωσε την οργή και εντός της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την χθεσινή εκτός ορίων τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου κυβέρνηση και ΕΛΤΑ έγιναν δέκτες σοβαρών παραπόνων και με σκληρή γλώσσα, το Μαξίμου φαίνεται πως αποφάσισε να επιταχύνει τις διαδικασίες και να πετάξει εξ ολοκλήρου το μπαλάκι των ευθυνών στον Γρηγόρη Σκλήκα.

Έτσι, στον σημερινό πρωινό καφέ υπό τον πρωθυπουργό, ο οποίος φρόντισε να μην βγάλει «άχνα εδώ και τέσσερις ημέρες, συζητήθηκε εντόνως το θέμα και στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε έκτακτη σύσκεψη με κλειστό κύκλο συνεργατών του, όπου αποφασίστηκε να οδηγηθεί ο κ. Σκλήκας, προσωπική επιλογή του Κωστή Χατζηδάκη, σε... οικειοθελή παραίτηση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι και να «μπαζωθεί» εκ νέου ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα.

Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να διαρρεύσει από νωρίς ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει σήμερα στις 13.30 παρέμβαση στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ από όπου και θα ξεκινήσει το «μασάζ» προς τους πολίτες για το νέο πλαίσιο για τα ΕΛΤΑ.