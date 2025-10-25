Κολλημένη στα γκάλοπ η Ν.Δ.

Εδώ και πολύ καιρό η κυβέρνηση παραμένει καθηλωμένη δημοσκοπικά και πλέον δύσκολα διαγράφεται στον ορίζοντα η πιθανότητα να ανακάμψει σε τροχιά που θα μπορούσε να της χαρίσει αυτοδυναμία, τουλάχιστον σε πρώτο γύρο εκλογών. Τα μέτρα της ΔΕΘ, που ακόμη δεν έχουν ψηφιστεί και οι πολίτες θα αρχίσουν να τα νιώθουν στην τσέπη τους από το νέο έτος, δεν έχουν αποδώσει σχεδόν καθόλου καρπούς έως τώρα.

Ενδεικτικές της φθοράς, που πλέον δείχνει δύσκολα αναστρέψιμη, είναι οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, εν μέσω της πόλωσης της κοινωνίας για το ζήτημα του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη που στο κεντροδεξιό και δεξιό ακροατήριο της Ν.Δ. τής έδωσε πόντους, όμως στο σύνολο δίχασε τους ερωτηθέντες, όπως προέκυψε σε δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Η μεγάλη εικόνα είναι πως στις περισσότερες μετρήσεις μόνο στην εκτίμηση και όχι στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. συγκεντρώνει ποσοστό ανάλογο με εκείνο των ευρωεκλογών του 2024 (28,3%) και σε γενικές γραμμές έχει χάσει κάτι λιγότερο από τη μισή εκλογική δύναμή της σε σχέση με τις εκλογές του 2023.

Οι δημοσκοπήσεις

Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse η Ν.Δ. συγκεντρώνει 24% στην πρόθεση ψήφου και με αναγωγή φτάνει στο 29%. Η έρευνα καταγράφει πως η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» για το συντριπτικό ποσοστό (84%) των πολιτών.

Στην έρευνα της Metron Analysis για το Mega η Ν.Δ. συγκεντρώνει 20,9% στην πρόθεση ψήφου (από 21,8% τον Σεπτέμβριο), ενώ στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 28,7% (από 28,2% τον Σεπτέμβριο).

Και ενώ οι ερωτηθέντες εμφανίζονται μοιρασμένοι για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, καθώς το 49% τάσσεται υπέρ ενώ το 48% θέλει να πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, έχει ενδιαφέρον το εύρημα πως το 63% δηλώνει ότι η διακυβέρνηση της χώρας χρειάζεται «πολιτική αλλαγή», ενώ το 36% επιλέγει «πολιτική σταθερότητα».

Ενδιαφέρον επίσης έχει το εύρημα πως η κρίση θεσμών και η διαφάνεια καταγράφονται ανάμεσα στα πέντε μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, με πρώτο πάντα την ακρίβεια.

Η υπεροχή της Ν.Δ. καταγράφεται και στην τελευταία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, όπου στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 30,5% ενώ στην πρόθεση ψήφου 26,5%, χάνοντας μισή μονάδα σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση η ακρίβεια αναδεικνύεται Νο 1 ζήτημα, με το 67,7% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι εκεί πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, ενώ 20,7% απαντά στα σκάνδαλα και στην πάταξη της διαφθοράς και 17,1% στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Επιπλέον, το 37,1% θεωρεί ότι η ακρίβεια είναι αυτή που προκαλεί το μεγαλύτερο κόστος για την κυβέρνηση, ακολουθούμενη από τα Τέμπη με ποσοστό 31,1%.

Περίπου ίδια εικόνα καταγράφει η Ν.Δ. και σε πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB για το Open, στην οποία το 69,5% ζητά κυβερνητική αλλαγή, το 70,4% βλέπει πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 21,5% στην πρόθεση ψήφου (από 21,8% στην προηγούμενη) και 28% με την αναγωγή στο σύνολο.

Στην τελευταία έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action συγκέντρωσε 30,1%, ενώ στην πρόθεση ψήφου 24,3%.

Η έλλειψη αντιπάλου

Το «χαρτί» που παίζει το Μαξίμου μέσα σε αυτή τη δημοσκοπική φθορά είναι ότι σε όλες διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος, και άρα ποντάρει στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» και στο επιχείρημα της πολιτικής σταθερότητας σε συνάρτηση όχι μόνο με την οικονομία αλλά και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

«Αλίμονο, αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών, όσα πρέπει να κάνουμε ακόμα, τα λάθη που χρειάζεται να διορθώσουμε», σχολίασε σχετικά χθες (Action 24) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναγνωρίζοντας ότι «ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά ποσοστά» και προειδοποιώντας συγχρόνως κατά του κινδύνου να πέσει κανείς θύμα της αλαζονείας από την υποτίμηση ενός αντιπάλου.

Μέσα στο τρέχον δημοσκοπικό τοπίο αλλά και το ρευστό πολιτικό σκηνικό με έντονη φημολογία για ίδρυση κομμάτων από τον Αλ. Τσίπρα, τον Αντ. Σαμαρά και τη Μ. Καρυστιανού, η επιχείρηση εντυπωσιακής ανάκαμψης της Ν.Δ. φαντάζει ακόμα πιο δύσκολη και το στοίχημα της αυτοδυναμίας σχεδόν χαμένο, αφού μια οκτακομματική Βουλή θα ανέβαζε τον πήχη της αυτοδυναμίας και ο πρωθυπουργός έχει αποκλείσει την αλλαγή του εκλογικού νόμου, παρά τις εισηγήσεις βουλευτών του κόμματός του. «Ο εκλογικός νόμος δεν πρόκειται να αλλάξει και οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με τον ίδιο εκλογικό νόμο» ξεκαθάρισε εκ νέου χθες και ο υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος (ρ/σ «Παραπολιτικά 90,1»).