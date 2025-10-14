ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις - φωτιά από Βάρρα και το email Βορίδη σε βουλευτές της ΝΔ

Σε αποκάλυψη λεπτομερειών από τις οποίες ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης φαίνετα να συνοδεύει το, ήδη γνωστό, αμετακίνητο ακροδεξιό ιδεολογικό του προφίλ, με προσεκτικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης όσων γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εξουδετέρωσης εκείνου τον οποίο θεωρεί «αντίπαλο», προχώρησε ο πρώην πρόεδρος του οργανισμό Γρηγόρης Βάρρας, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε την Κυριακή στο Βήμα της Κυριακής και τη Νίκη Λυμπεράκη. Με τον κ Βορίδη να απαντά στις αιτιάσεις την Τρίτη με αναλυτικό mail του προς τους κυβερνητικούς βουλευτές και να δηλώνει αθώος, δέκτης άδικης υποψίας και και ανυπόστατων ισχυρισμών.

Ο κ. Βάρρας στη συνέντευξη ανέφερε ότι όταν το 2019 ο πρωθυπουργός τού πρότεινε την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το δέχθηκε, όπως λέει, «με περίσκεψη». Χρειάστηκε έξι μήνες τριβής με τη νέα του θέση για να καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Κατάλαβα ότι εδώ πέρα γίνεται ένα τρελό παιχνίδι. Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Εχουμε χρήμα, έχουμε και έκταση και κάτι παίζεται. Γίνεται χαμός. Τι είναι αυτός ο χαμός που γίνεται; Είναι τυχαίος;». Ηταν ή δεν ήταν; «Ηταν αλληλουχία πραγμάτων» απαντά. «Εγώ είχα να μαζέψω τις αιτήσεις των αγροτών και ενημερωνόμουν πώς πάνε κάθε μέρα για να είμαι συνεπής με τον χρόνο. Σαν μηχανογραφικό backup είχα την εταιρεία Neuropublic. Οταν τελείωσαν οι αιτήσεις, ενώ έπρεπε να έρθουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έκαναν παιχνίδια και λέω “εδώ κάτι γίνεται”». Η Neuropublic εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία του χρεώνει ψεύδη και συκοφαντίες και δηλώνει πως επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος. Τι απαντάει; «Απαντώ πως εγώ, όταν μιλάω, ξέρω πολύ καλά τι λέω».

Μου είπε «ήθελα έναν εθνικόφρονα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε μια αναδρομή στην πρώτη συνάντησή του με τον Μάκη Βορίδη που καταλήγει σοκαριστική, ανέφερε: «Γεννήθηκα 21η Απριλίου. Βγάζω το πορτοφόλι με την ταυτότητά μου και του τη δείχνω. “Πρόεδρε, της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως είστε γεννηθείς;” μου λέει. “Είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, έχω μάθει ότι και σαν καθηγητής είσαι καλός, αλλά εγώ ήθελα έναν πρόεδρο εθνικόφρονα”. Εγώ τότε κατέβασα στόρια, αυτό έχω μάθει να κάνω».

Τόνισε ότι θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη φίλο του. Πώς χτίστηκε αυτή η σχέση; «Μαζί με συναδέλφους βοηθήσαμε την Κατερίνα Μητσοτάκη να υλοποιήσει την επιθυμία του πατέρα της για τα Λευκά Ορη με τις σχετικές μελέτες. Το κάναμε περισσότερο ως προσφορά σε έναν άνθρωπο που με αυτά που είπε δικαιώθηκε εν ζωή. Κάποια στιγμή, μου ζήτησε να συνδράμω την αδελφή του όταν κατέβηκε για τον Δήμο Αθηναίων και ασχολήθηκα με τις πράσινες διαδρομές. Μια άλλη φορά μού είχε ζητήσει ένα σημείωμα για ένα νομοσχέδιο που αφορούσε το Πράσινο Ταμείο. Τέτοια πράγματα μέσα στα χρόνια».

Αποκάλεσε τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση από τον Μάκη Βορίδη «βελούδινο διαζύγιο». «Μου ζήτησε παραίτηση. Του λέω “θα την έχεις, υπουργέ μου”. Χαμογελάσαμε και χαιρετηθήκαμε. Στην πορεία όμως άρχισα να μαθαίνω διάφορα. Υποτίμηση και υποβάθμιση στο έργο μου». Ετσι ολοκληρώθηκε μια σχέση που ποτέ δεν έλαβε τον χαρακτήρα της αγαστής συνεργασίας. «Δεν υπήρξε καν σχέση. Πρώτον, λόγω του κορωνοϊού, δεν υπήρχε η ζύμωση και έπειτα δεν είχαμε κοινωνικές σχέσεις, ούτε πριν ούτε μετά».

«Δεν ήθελα να ασχολούμαι με θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα φάει πάρα πολλή λάσπη και απαξία από τον κ. Βορίδη, το περιβάλλον του και από μια σειρά ανθρώπους. Οπότε όλο αυτό εγώ δεν ήθελα να το επιτείνω με μια ενδεχόμενη κόντρα. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό από το να ζητείται από Ευρωπαίους Εισαγγελείς να καταθέσεις κάποια πράγματα».

Πώς όμως έγινε η επαφή με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; «Με ενοχλεί πολύ που κάποιοι λένε ότι εγώ στα καλά καθούμενα αποφάσισα να πάω στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Με πήραν τηλέφωνο: “Παρακαλούμε όπως έρθετε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία”. Και έπειτα μπήκα στο Διαδίκτυο να δω ποιοι και τι είναι αυτοί». Ούτε τότε λέει πως ενημέρωσε το Μαξίμου. «Θα πω μόνο αυτό: όταν έφυγε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο φάκελος αυτός που θα πήγαινε στη Βουλή, μετά τον Αρειο Πάγο και το υπουργείο Δικαιοσύνης, τότε διαπιστώθηκε ότι είμαι μάρτυρας και άρχισαν να βγαίνουν δημοσιεύματα δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος μου».

Μα ούτε τότε τον φώναξαν από το Μαξίμου να ρωτήσουν τι γίνεται; «Οχι, όχι. Δεν υπήρξε καμία όχληση, απολύτως τίποτα. Ακόμα και τώρα, για να καταλάβετε. Είναι ένας ιδιαίτερος σεβασμός προς εμένα. Εγώ έτσι το εισπράττω. Και ταυτίζεται ως αξία με αυτό που έχω στο μυαλό μου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ούτε παραμονή της κατάθεσής μου στην Εξεταστική δεν μου ειπώθηκε κάτι». Και τι απαντάει σε εκείνους που λένε ότι με αυτή την υπόθεση έχει πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης; «Ενα νόμισμα έχει δύο πλευρές. Γιατί να μην το αντιστρέψουμε και να πούμε πως έτσι δίνεται η ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να καθαρίσει ορισμένα πράγματα;».

Ο ίδιος ο Βάρρας δηλώνει «καθαρός ουρανός που δεν φοβάται τις αστραπές» και καλεί τον Βορίδη να αποκαλύψει τον λόγο που, όπως υποστηρίζει ο πρώην υπουργός, βρίσκεται πίσω από την αποπομπή του. «Να το πει τώρα, γιατί ντρέπεται;». Συγχρόνως αρνείται την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση. «Ξέρετε, οι ποινικολόγοι είναι σόουμεν. Εγώ, και λόγω της θέσεως αυτής που κατέχω, δεν θα ήθελα να μπω σε ένα επικοινωνιακό σόου του κ. Βορίδη. Ο,τι είχα να πω τα είπα ενυπόγραφα και ενόρκως».

Ερωτηθείς πώς διαχειρίζεται αυτή την ιστορία σε προσωπικό επίπεδο, υπογράμμισε: «Σας είπα, είμαι άνθρωπος του συστήματος. Δεν θέλω να προβάλλω το εγώ μου, δεν μιλάω στα μέσα, δεν κάνω διαρροές. Ο,τι έχω το καταθέτω στις Αρχές. Επιστρέφω στον βλάχικο χαρακτήρα μου. Μου λένε “δικαιώθηκες”. Δεν με απασχολεί. Εγώ στη δουλειά μου είμαι δικαιωμένος». «Κοιμάστε ή έχετε χάσει τον ύπνο σας;» τον ρωτησε το Βήμα της Κυριακής. «Κοιμάμαι ήσυχος, καθότι δεν έχω κάνει κάτι μεμπτό», απάντησε.

«Οριζόντιο» mail Βορίδη προς βουλευτές - Έσπευσε να τον διαψεύσει και πάλι

Το ότι ο Βορίδης είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στους ισχυρισμούς Βάρρα φάνηκε από τις πρόσφατες τηλεοπτικές του εμφανίσεις στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές της Τρίτης, προαναγγέλλοντας ότι ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής θα αποκαλύψει παράπτωμα στο οποίο ισχυρίζεται ότι υπέπεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέρα όμως από αυτό αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Καθημερινή, έλαβαν την Δευτέρα, μέσω email, ενημερωτικό σημείωμα από τον Μάκη Βορίδη, με το οποίο επιχείρησε και πάλι να αντικρούσει όσα υποστηρίζει ο κ. Βάρρας. Αυτό δεν είναι το σύνηθες, καθώς τέτοια μαζικά email αποστέλλονται από τη Γραμματεία της ΚΟ και όχι απευθείας από βουλευτές προς βουλευτές. Η απόφαση όμως του Μάκη Βορίδη να επικοινωνήσει τη θέση απέναντι στα όσα είπε ο κ. Βάρρας τον οδήγησε στην απόφαση να παρακάμψει τη θεσμική οδό.