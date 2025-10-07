Βορίδης: Τα αρνείται όλα, μιλά για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» Βάρρα

Η απάντηση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανάρτηση την οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε το απόγευμα της Τρίτης ο Μάκης Βορίδης, ως απάντηση στις βαρύτατες κατηγορίες του πρώην πρόεδρου του δυσώδους ΟΠΕΚΕΠΕ και από το 2020 συνεργάτη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου Γρηγόρη Βάρρα, ότι μεθόδευσε την παραίτησή του λόγω των ελέγχων που είχε δρομολογήσει.

Ο κ. Βορίδης προβάλλει ουσιαστικά τους ισχυρισμούς πως τα λεγόμενα Βάρρα είναι ανυπόστατα και αναπόδεικτα, πως εκείνος δεν έκανε τίποτα παράνομο, πως ο λόγος αποπομπής του κ. Βάρρα ήταν άλλος -χωρίς να τον κατονομάζει- και πως ο κ. Βάρρας υπέπεσε σε λογική αντίφαση.

Αναλυτικά ο κ. Βορίδης στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο.

Εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται, ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του. Ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι απεπέμφθη, προκειμένου να μη "αποκαλύψει παρανομίες".

Αναρωτιέμαι: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη; Αυτές είναι, άραγε, οι "αποκαλύψεις" στις οποίες αναφέρεται;

Σε ό,τι αφορά τις αποδιδόμενες δήθεν "παρανομίες" μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης;

Ο ίδιος ο κ. Βάρρας ομολόγησε ότι εκείνος εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Πρόκειται, προφανώς, για λογική αντίφαση. Ακόμη, υποστηρίζει ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος το γεγονός ότι υπέβαλα παρατηρήσεις επί του κειμένου προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει νομικές παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί —κατά τον κ. Βάρρα— παράβαση καθήκοντος; Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει.

Τέλος, ένα νέο επιχείρημα, καθώς τα προηγούμενα προφανώς δεν επαρκούν: τα 466 εκατομμύρια ευρώ που, δήθεν, “χάθηκαν”. Τι αφορούσαν αυτά τα ποσά;

Ήταν δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ακύρωναν πρόστιμα επιβληθέντα εις βάρος της Ελλάδας. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να "μετατραπούν" σε στρέμματα βοσκοτόπων. Με ποιον ακριβώς τρόπο; Πώς μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης; Ένα ερώτημα στο οποίο –απ’ ό,τι φαίνεται– μόνον εκείνος έχει απάντηση. Η πραγματικότητα είναι απλή: από τα 466 εκατομμύρια ευρώ, συμψηφίστηκαν ποσά με άλλες οφειλές και παρέμειναν 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν. Κατατέθηκαν –όχι επί των ημερών μου, αλλά αργότερα– στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων.

Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει.

Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».

Οι μαρτυρίες Βάρρα και η άρνηση απάντησης σε επιπλέον ερωτήσεις

Ο κ. Βάρρας είπε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκτέλεσε την απαίτηση των «Neuropublic και Gaia Eπιχειρείν» για την καρατόμησή του από το τιμόνι του οργανισμού. Παράλληλα ο μάρτυρας, κατά την εξέτασή του από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε αν ο λόγος που «εκπαραθυρώθηκε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επειδή ο κ. Βορίδης «ήθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες» και απάντησε με σαφήνεια θετικά.

«Συμφωνώ» αντέτεινε μονολεκτικά και σε επόμενη ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, και ανέφερε ότι σκοπός της ηγεσίας του υπουργείου ήταν «να κάνω μια άστοχη και κακιά πληρωμή ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό και να του πουν: “Πρόεδρε, ο δικός σου τα έκανε μαντάρα και έχουμε τους αγρότες στα κάγκελα”». Μάλιστα, εξήγησε ότι ο τότε αρμόδιος υπουργός, με την αποπομπή του από τον οργανισμό «θα κέρδιζε την παραμονή του τεχνικού συμβούλου μέσα (στον ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι μετά την μαρτυρία κατά του κ. Βορίδη, ο κ. Βάρρας αρνήθηκε πεισματικά να απαντήσει σε σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων.