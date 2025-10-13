Μνημείο αυταρχισμού για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Mε μια τραμπικής έμπνευσης εξαγγελία, αντιδημοκρατικής αντίληψης και πρακτικής, που αυτόματα προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις, ο πρωθυπουργός φανέρωσε τις θέσεις και τη στάση του απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής διεκδίκησης που συμβολικά και διαχρονικά εκδηλώνεται έξω από τη Βουλή μπροστά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Προαναγγέλλοντας νομοθετική παρέμβαση που θα δίνει στο υπουργείο Αμυνας την πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη, άρα τη στρατιωτικοποίηση του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντα χώρου, δηλαδή της άνω πλευράς της πλατείας Συντάγματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να γίνει ο εκφραστής ενός κομματιού της κοινωνίας το οποίο συντάσσεται με τη δυσανεξία που εμφανίζουν ορισμένοι δημοσιολογούντες, οι οποίοι είδαν «τσαντιροκάτασταση» στο Σύνταγμα κατά τις μέρες που ο Πάνος Ρούτσι έκανε απεργία πείνας.

Λίγες μέρες μετά την ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Ρούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή ανάρτησή του στο Facebook σχολίασε πως «για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε» και τώρα, κατά την άποψή του, «εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι».

Οπως ανέφερε, «με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει (σ.σ. η κυβέρνηση) την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας». Η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας πάντως δεν φαίνεται να γνωρίζει τίποτα για τη νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ενημερώθηκε εκ των υστέρων. Πηγές του υπουργείου απέφυγαν να σχολιάσουν την ανάρτηση του πρωθυπουργού παραπέμποντας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Αναδίπλωση προς το χειρότερο

Λίγη ώρα μετά και αντιλαμβανόμενοι προφανώς τον αντίκτυπο αυτής της εξαγγελίας περί «στρατιωτικοποίησης» του χώρου μπροστά στο κοινοβούλιο, στην πάνω μεριά της πλατείας Συντάγματος, από την κυβέρνηση προσπάθησαν να το μαζέψουν μέσω διευκρινίσεων ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το υπουργείο Αμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του μνημείου.

Η διευκρίνιση αυτή προφανώς κρίθηκε αναγκαία, αφού η διατύπωση του πρωθυπουργού είναι εξόχως προβληματική καθώς προκάλεσε συνειρμούς περί στρατιωτών που θα φυλάνε το μνημείο, κάτι που αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Αργότερα όμως ακολούθησε ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Ακη Σκέρτσου, ο οποίος επανέλαβε ότι η ευθύνη των μέτρων τάξης παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο έκανε λόγο για «απειλή της ιερότητας του χώρου», διευκρινίζοντας ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ορίσει ως χώρο προστασίας το ίδιο το μνημείο καθώς και τον χώρο των 4.500 τ.μ. μπροστά από αυτό. Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, η άσκηση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία θα επιτρέπεται σε όλο τον χώρο που εκτείνεται από τη λ. Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της πλ. Συντάγματος, που είναι πενταπλάσιος του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη.

Με άλλα λόγια η νομοθετική πρωτοβουλία που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ειδικής ζώνης προστασίας μπροστά από το κτίριο της Βουλής, όπου δεν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις και θα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Μέχρι σήμερα το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δεν έχει σχεδόν καμία εμπλοκή με το μνημείο. Η τιμητική φύλαξη του μνημείου, όπως και του προεδρικού μεγάρου, είναι αποκλειστική ευθύνη της προεδρικής φρουράς, που αποτελεί τελετουργική μονάδα του Πεζικού η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΓΕΣ. Η επιβολή της τάξης σε περίπτωση απόπειρας βεβήλωσης του μνημείου είναι αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. Εφόσον μετά τις διευκρινίσεις των κυβερνητικών πηγών η αρμοδιότητα της τάξης παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ., το ερώτημα που ευλόγως τίθεται είναι ποιες αρμοδιότητες και γιατί μεταβιβάζονται πλέον στην αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου Αμυνας;

Πηγές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διευκρινίζουν στην «Εφ.Συν.» ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα ή οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα.

Περί αρμοδιοτήτων το... μπάχαλο

Το μόνο αληθές από την πρωθυπουργική ανάρτηση είναι ότι πρόκειται πράγματι για «κουβάρι» συναρμοδιοτήτων. Μέχρι και ο Α. Σκέρτσος στην ανάρτησή του μιλάει για τουλάχιστον τέσσερις φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνει και τη Βουλή. Οι πλέον αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές ξεκαθάριζαν πάντως στην «Εφ.Συν.» πως «θεσμικά η Βουλή ποτέ δεν είχε καμιά αρμοδιότητα» και ότι «το μόνο που έκανε η Βουλή μετά το πέρας διαδηλώσεων ήταν ότι ειδοποιούσε τον δήμο ότι ο χώρος είναι ελεύθερος και μπορεί να πάει να καθαρίσει».

Ενδεικτικό επίσης του μπάχαλου αρμοδιοτήτων είναι πως ενώ σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Πολιτισμού την ευθύνη για την καθαριότητα του μνημείου την έχει ο Δήμος Αθηναίων, πηγές από τον Δήμο Αθηναίων σημείωναν στην «Εφ.Συν.» πως «δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου η καθαριότητα του μνημείου», αλλά «προφανώς θα πάμε αν μας το ζητήσουν», όπως κάθε βράδυ τα συνεργεία του δήμου καθαρίζουν τον ευρύτερο χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από τον δήμο, εμπλέκονται επίσης η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και η Περιφέρεια που «δίνουν τις άδειες για τις εκδηλώσεις εκεί και για τις παρελάσεις». Σημειωτέον ότι το ΜΑΣ συγκαταλέγεται στα νεότερα μνημεία. Αυτό το «κουβάρι» συναρμοδιοτήτων ο πρωθυπουργός αποφάσισε και κοινοποίησε με ανάρτησή του ότι πιστεύει πως θα λυθεί με... επέμβαση του στρατού.

Οξύτατες αντιδράσεις

«Βαριά εκτεθειμένο» χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. και σχολιάζει πως «όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησής του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρ’ όλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της για να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι. «Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω» και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μετά και τις κυβερνητικές διευκρινίσεις.

● «Μνημείο κυνισμού - αυταρχισμού», «απάνθρωπη», «κτηνώδη» και «ορισμό της απουσίας ενσυναίσθησης» χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. την αναφορά του Κυρ. Μητσοτάκη, εξηγώντας πως το νόημα αυτής είναι ότι «στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας». «Η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από τη Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη» σημειώνει η Κουμουνδούρου και προειδοποιεί ότι «η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση». «Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής. Ντροπή του!» υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

● Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία». Αντιθέτως, όπως σημειώνει, «προσβολή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι η εργαλειοποίησή του από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή και τον περιορισμό των κινητοποιήσεων». Σύμφωνα εξάλλου και με το ΚΚΕ, «το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη», αλλά «η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του».

● Οξύτατη ήταν και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς, με τον Αλέξη Χαρίτση να απευθύνει τα εξής ερωτήματα στον πρωθυπουργό: «Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας; Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας; Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής: Ούτε να το σκέφτεστε!» διαμηνύει ο επικεφαλής της Νεάς Αριστεράς, σχολιάζοντας ότι «ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».

● «Οι στρατιωτικές φαντασιώσεις Μητσοτάκη είναι ανιστόρητες και αντισυνταγματικές» τόνισε η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, σχολιάζοντας πως ο πρωθυπουργός «αντί να σωπάσει προκαλεί, μετά τη συντριπτική ήττα στη μάχη με το κοινωνικό αίτημα για απόδοση Δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών». Σε σχετική της ανάρτηση σχολίασε καυστικά πως «η λύση για να ησυχάσει η πλατεία Συντάγματος, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το Κοινοβούλιο δεν είναι να φύγει ο Λαός και να έρθει ο Στρατός. Η μόνη λύση είναι να φύγει αυτός».

● «Ο πρωθυπουργός, θυμωμένος και φανερά αγχωμένος από την πρόσφατη δικαίωση με πρώτη αποδοχή του αιτήματος για εκταφές, επιδόθηκε σε μια ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον του ήρωα απεργού πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που τον στήριξε. Ο πανικός και η ανάγκη για «damage control» έριξαν τις μάσκες της ψευδοευαισθησίας» σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι προφανής σκοπός του είναι «να αποκλείσει κάθε μελλοντικό αγώνα αποκάλυψης της όποιας αλήθειας του χαλάει τα σχέδιά του».