ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Βορίδη κατά Μαξίμου με αφορμή τις καταγγελίες Βάρρα

Ο πρώην υπουργός μίλησε για την τοποθέτηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δίπλα στον πρωθυπουργό • Αιχμηρό σχόλιο ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις.

Βέλη προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου εκτόξευσε, εμμέσως πλην σαφώς, ο Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξής του, όπου κυριάρχησε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, τον οποίο έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση να καλύψει με όλους τους τρόπους, ρωτήθηκε στο OPEN για το εάν πιστεύει πως η κυβέρνηση τον έχει αδειάσει και σχολίασε «η θέση της Κυβέρνησης στους ποινικούς ισχυρισμούς έχει διατυπωθεί με τη θέση της στην προκαταρκτική. Στο ποινικό ζήτημα έχει πάρει θέση η Κυβέρνηση».

Ωστόσο, κληθείς να μιλήσει για την τοποθέτηση Βάρρα στο Μαξίμου ανέφερε με νόημα «δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί. Για αυτό πρέπει να απευθυνθείτε αρμοδίως» για να προσθέσει και μία αποκάλυψη ότι «όταν έγινε το βελούδινο διαζύγιο και ήταν να τοποθετηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, κατά μία ευρεία έννοια, με ρώτησαν: “Έχεις πρόβλημα;” Τους είπα ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του».

Ο Μάκης Βορίδης επιφύλαξε και ακόμη ένα χτύπημα και μάλιστα μια ημέρα μετά την παρουσίαση του βιβλίου Στυλιανίδη, όπου ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε, τελικά, να μην παραστεί. Ο πρώην υπουργός ρωτήθηκε για την επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό και δήλωσε «θα ευχόμουν να γίνει επαναπροσέγγιση με τον Σαμαρά».

Ανάμεσα σε άλλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Γρηγόρη Βάρρα και τα όσα ανέφερε περί παράνομης απόφασης για την τεχνική λύση που φέρει την υπογραφή του.

«Τι παρανόμως από τη στιγμή που είναι νόμιμη υπουργική απόφαση; Τι μου λένε: να κάνουμε αυτή την κατανομή; Συμφωνείς, συμφωνώ. Ο Βάρρας λέει ότι είναι παράνομο. Πώς έκανε την κατανομή του 2020, κάλεσε να γίνει ό,τι έγινε το 2019» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις κατηγορίες για πειραγμένους διαγωνισμούς αντέτεινε πως ήταν διεθνείς διαγωνισμοί για να προσθέσει «εγώ ως υπουργός είμαι εποπτεύων οργανισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εποπτεύον δεν μπορώ να μιλήσω με τον διοικητή; Και αν το κάνω αυτό είναι παράβαση καθήκοντος; Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει πληρωμή θα μου πει έχεις ευθύνη. Άρα επειδή επόπτευα ήμουν παράνομος».

Πετώντας το μπαλάκι στον Γρηγόρη Βάρρα είπε ότι εκείνος γνώριζε από το 2020, αλλά επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη το 2024. «Δηλαδή, τι έκανε τέσσερα χρόνια; Γιατί δεν κατήγγειλε τη σύμβαση; Γιατί δεν υπέβαλε μήνυση;» Συμπλήρωσε δε ότι «ο Βάρρας επί χρόνια άφηνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίζονται».

Ισχυρίστηκε, ακόμη, ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προτείνει να μετατραπούν σε βοσκοτόπια πρόστιμα ύψους 466 εκατομμυρίων ευρώ.

Για «αλληλοκαρφώματα» μιλά το ΠΑΣΟΚ

Τη συνέντευξη του Μάκη Βορίδη σχολίασε σκωπτικά η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνοντας ότι ο πρώην υπουργός αδειάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέτοντας τέσσερα καίρια ερωτήματα προς την κυβέρνηση.

Αναλυτικά:

Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ- Ο Βορίδης “αδειάζει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη συνέντευξη του κ. Βορίδη στο OPEN

Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ «κάρφωσε» το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να μην τεθεί στην έρευνα της δικαιοσύνης, «αδειάζει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα, ο οποίος στέλνει ενημερωτικά σημειώματα για τις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός… είναι ανίδεος.

Σημειώματα που μάλιστα «καίνε» τον κ. Βορίδη και τα προσκομίζει συρόμενος ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτι να απαντήσει για όλα αυτά;

Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος, ανήξερος και αδαής;

Όπως δήλωσε στη συνέντευξη του ο κ. Βορίδης, πριν πάρουν τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου του τηλεφώνησαν να τον ρωτήσουν, αν έχει πρόβλημα. Δεν βρήκε, λοιπόν, δύο λεπτά ο Πρωθυπουργός να ρωτήσει τον σύμβουλο του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε», όπως ο ίδιος υποστηρίζει;

Πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης;

Στην κυβέρνηση είναι μια “ωραία ατμόσφαιρα”. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

