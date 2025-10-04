Ενα ηχηρό «παρών» για την επόμενη μέρα

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν πτώση των ποσοστών της Ν.Δ., προσωπική φθορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αδυναμία σχηματισμού κεντροαριστερού πόλου και μια αισθητή συντηρητική στροφή του εκλογικού σώματος. Το ενδεχόμενο έλλειψης αυτοδυναμίας εκ των πραγμάτων τροφοδοτεί σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας ή ακόμα και κυβερνήσεων εθνικής ενότητας, έναντι του κινδύνου της πολιτικής αστάθειας και της ακυβερνησίας. Σε αυτήν την υπόθεση φαντάζει πιθανός ο σχηματισμός μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, στην οποία όμως η προσωποποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στον Κυριάκο Μητσοτάκη καθιστά δύσκολη την επιλογή του ιδίου ως προσώπου κοινής αποδοχής για την πρωθυπουργία. Τα νέα δεδομένα τροφοδοτούν σενάρια για την επόμενη μέρα στη Ν.Δ., με τον Νίκο Δένδια να δείχνει ότι δηλώνει παρών.

Η αποστροφή στον λόγο του Νίκου Δένδια από το βήμα της Βουλής για το «δικαίωμα του Ρούτσι να διερευνήσει τον θάνατο του γιου του», ήχησε ως ακόμα μία διαφοροποίηση του υπουργού Εθνικής Αμυνας στις κυβερνητικές επιλογές. Αυτή τη φορά η αποστασιοποίηση Δένδια έκανε περισσότερο θόρυβο όχι μόνο γιατί αφορούσε την υπόθεση των Τεμπών, για την οποία είναι εδραιωμένες στην κοινή γνώμη η δυσπιστία και η καχυποψία στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και στον ρόλο της κυβέρνησης στη διαλεύκανση του δυστυχήματος, αλλά και εξ αιτίας της πολιτικής συγκυρίας.

Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αποτελούν πεδίο υψηλού ενδιαφέροντος τόσο για τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. όσο και για ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο και στο εσωτερικό, εμφανίζεται, με δηλώσεις και κινήσεις, υπέρμαχος μιας πιο σκληρής στάσης έναντι της Τουρκίας. Η διαφορετική προσέγγιση του κ. Δένδια στα ελληνοτουρκικά προβλήθηκε πρόσφατα με την ξαφνική διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων αμέσως μετά την τουρκική αναγγελία (NAVTEX) για έξοδο του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο. Μπορεί ο υπουργός Αμυνας να διευκρίνισε σε δήλωσή του ότι η άσκηση δεν σχετιζόταν με το τουρκικό ερευνητικό, εντούτοις διατάχτηκε αμέσως μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX ενώ η δήλωση του υπουργού έγινε μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χρονική επιλογή διεξαγωγής της άσκησης. Σαφής ήταν και η διαφωνία του υπουργού Εθνικής Αμυνας στον Κανονισμό του SAFE για τις προϋποθέσεις που θέτει στη δυνητική συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

Ο Νίκος Δένδιας οικοδομεί ένα ηγετικό προφίλ με διακριτές ιδεολογικές αναφορές έναντι του νεοφιλελεύθερου πολιτικού στίγματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η προβολή των μεταρρυθμίσεων της «Ατζέντας 2030» των Ενόπλων Δυνάμεων από τον υπουργό εντάσσεται στην προσπάθεια καλλιέργειας της εικόνας του αποφασιστικού και αποτελεσματικού πολιτικού σε ένα κόμμα στο οποίο πολιτικά εμφανίζεται κυρίαρχος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό άλλωστε παρατηρείται τους τελευταίους μήνες ένα ιδιότυπο επικοινωνιακό μπρα ντε φερ μεταξύ Μητσοτάκη-Δένδια για τη σφραγίδα των μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της εθνικής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να θεωρηθεί ότι η «Ατζέντα 2030» είναι αποκλειστικό έργο του Νίκου Δένδια, πολλώ δε μάλλον όταν ο υπουργός Εθνικής Αμυνας παρουσιάζεται ως εναλλακτική πρόταση για την ηγεσία της Ν.Δ. σε περίπτωση που τεθεί θέμα αντικατάστασης ή διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη.