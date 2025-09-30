«Παράπονα» Μητσοτάκη στο υπουργικό και κίτρινες κάρτες από Άδωνη - Φλωρίδη

Το φυσάνε και δεν κρυώνει ακόμα το χουνέρι του Τούρκου προέδρου με την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης με τον πρωθυπουργό τελευταία στιγμή και την όλη συζήτηση που άνοιξε για την προσέγγιση του ελληνοτουρκικού διαλόγου, εν μέσω μαζικών πυρών από την αντιπολίτευση αλλά και σφοδρής κριτικής από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, όπως εκφράστηκε μέσω του Χρ. Λαζαρίδη.

Το θέμα έχει προκαλέσει και γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν παράπονα για ορισμένους υπουργούς πως δεν βγαίνουν μπροστά για να υπερασπιστούν τα κυβερνητικά πεπραγμένα και να αντικρούσουν την έντονη κριτική. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ενδιαφέρον η πληροφορία πως όταν η συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου περιστράφηκε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα, αφού θύμισε εν συντομία όσα έχουν κάνει τα τελευταία έξι χρόνια.

Πέρα από το μήνυμα του πρωθυπουργού που μαρτυρά το παράπονό του από κάποια μέλη της κυβέρνησης, κάποιοι υπουργοί επισήμαναν ότι, ενώ η χώρα πετυχαίνει όσα δεν είχε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης στο πεδίο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, χτίζεται μια απίστευτη προπαγάνδα που προσπαθεί με ψευδείς ισχυρισμούς να χτίσει το αντίθετο αφήγημα. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ αυτών που προέτρεψαν για πιο ενεργή παρουσία προς τα έξω και υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου ήταν ο Αδ. Γεωργιάδης και ο Γ. Φλωρίδης, δηλαδή δύο υπουργοί που σε καθημερινή βάση επιτελούν αυτό το ρόλο και δεν διστάζουν να αφήσουν αιχμές ούτε για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για συστράτευση ήταν σαφές και κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο. «Η μάχη για την αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας: από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα fake news τα οποία βλέπουμε διαρκώς, μέχρι και στον τομέα της υγείας, μέχρι δυστυχώς και την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική. Γι' αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Άλλωστε, τώρα όσο ποτέ, ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας», τόνισε αφού πρώτα κατήγγειλε «"αμόκ" παραπληροφόρησης» σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ήταν η ψεύτικη η φωτογραφία του με τον πρόεδρο Τραμπ.

Παράλληλα, όμως κάλεσε εκ νέου τους υπουργούς, όπως έκανε και κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΟ της Ν.Δ., να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και κυρίως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς βασικό ζητούμενο είναι μέσα από την προβολή της θετικής ατζέντας να αντιστρέψουν το αρκετά βαρύ κλίμα από την ακρίβεια και τη σκανδαλολογία. «Η συγκυρία, δυστυχώς, γίνεται ολοένα και πιο τοξική και η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης ήταν τα νομοσχέδια με τα οποία η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έκανε στη ΔΕΘ. Πέρα από το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τις φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης της κοινωνίας, στα οποία έκανε ειδική μνεία και πάλι ο πρωθυπουργός, απ' το σημερινό υπουργικό συμβούλιο ξεχώρισε ο προγραμματισμός περίπου 20.000 προσλήψεων στον δημόσιο τομέα για το 2026, που εισηγήθηκε το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση για το υπουργικό συμβούλιο οι προσλήψεις αυτές θα δώσουν βαρύτητα στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της Δημόσιας Παιδείας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αυτοδιοίκησης. Από την κυβέρνηση κάνουν μάλιστα λόγο για «μεγάλη τομή» στη διαδικασία προσλήψεων καθώς όπως αναφέρουν για πρώτη φορά φέτος όλη η διαδικασία, από την έγκριση μίας θέσης (μέσω της έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων) μέχρι την πλήρωσή της από τον νέο υπάλληλο, θα ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο έτος, ενώ μέχρι πρότινος ο χρόνος που απαιτούνταν ήταν 2-4 χρόνια.

Βασικό θέμα της σημερινής ατζέντας ήταν επίσης το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας για την μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και τις αλλαγές στο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο. Στο κομμάτι της μετανάστευσης παρουσιάστηκε το νέο νομοσχέδιο που προωθεί ο υπουργός Θάνος Πλεύρης και μεταξύ άλλων προωθεί αλλαγές στη νόμιμη μετανάστευση αλλά και περικοπή του επιδόματος για τους πρόσφυγες των οποίων γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ασύλου σε συνδυασμό με άλλα μέτρα ώστε να ενσωματωθούν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης προβλέπεται απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης των αδειών διαμονής. Αλλά και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή.