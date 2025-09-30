Τα... δύο πρόσωπα απέναντι στον Σαμαρά

Eνόχληση και ταυτόχρονα αμηχανία, που προκύπτει από τις δύο γραμμές που εκφράστηκαν από την κυβέρνηση, προκάλεσε το αιχμηρό άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη κατά του πρωθυπουργού στην εφημερίδα «Τα Νέα», με επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά. Αν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να υποβαθμίσει τη βαρύτητα της παρέμβασης του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. σχολίασε σε πολύ υψηλούς τόνους.

Ερωτηθείς σχετικά στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως «δημοκρατικά έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης -ως πολίτης γράφει το συγκεκριμένο άρθρο ο συγκεκριμένος αρθρογράφος- να λέει την άποψή του». Με αυτόν τον τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε ότι δεν θέλει, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, επίσημα να σηκώσει τους τόνους, που σημειωτέον έπεσαν μετά τον αδόκητο θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού. Επέλεξε να προτάξει για άλλη μια φορά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη με αναφορά στις συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο, τη συμφωνία με Chevron, τα εξοπλιστικά κτλ, τονίζοντας πως «εμείς επιλέγουμε να πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα, που μεγαλώνουν ουσιαστικά, ψηλώνουν ουσιαστικά τη χώρα, και όχι ψευτοπατριωτικές κορόνες, που ακολουθούν τα κόμματα της Ακρας Δεξιάς» Εσπευσε πάντως να διευκρινίσει πως δεν σχετίζει την παραπάνω αναφορά με το συγκεκριμένο άρθρο, «για να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις», δείχνοντας και πάλι να μην επιδιώκει όξυνση.

Χρύσανθος Λαζαρίδης

Ωστόσο, σε εντελώς αντίθετο κλίμα ήταν η τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη (Realfm 97,8), ο οποίος χαρακτήρισε το άρθρο του Χρ. Λαζαρίδη «απαράδεκτο», «προκλητικό» και «προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον πρωθυπουργό». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έκανε μάλιστα και υποδείξεις στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι «έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη Νέα Δημοκρατία». Αφησε κι άλλες αιχμές για τις πολιτικές καταβολές του συνεπίθετού του, λέγοντας: «Ο κ. Σαμαράς να χαίρεται τον σύμβουλό του, τον κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος προερχόμενος από την Αριστερά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προσφέρει στην παράταξή μας και βεβαίως στη χώρα». «Και καλά θα κάνει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για αυτήν την παράταξη, στην οποία δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, μόνο θεωρίες», συμπλήρωσε. Πολιτικοί παρατηρητές πάντως επισήμαιναν ότι ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης κάπως αργά μάλλον το θυμήθηκε ότι τον ενοχλεί το αριστερό παρελθόν του Χρ. Λαζαρίδη, καθώς ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. δεν είχε εκφράσει τέτοιες επιφυλάξεις τον καιρό που διατέλεσε διευθυντής του γραφείου Τύπου του τότε υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, του οποίου δεξί χέρι ήταν ο Χρύσανθος Λαζαρίδης.

Στο μεταξύ, σε συνέχεια των όσων ανέφεραν την Παρασκευή διπλωματικές πηγές για το αν υπάρχει περίπτωση συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε με τη σειρά του πως δεν αναμένεται κάποια συνάντηση, κάνοντας γνωστό πως δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Επανέλαβε ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει τον διάλογο, χωρίς όμως να είναι αυτοσκοπός. «Δεν πρόκειται να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκρουσε τη σφοδρή κριτική που εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή το δημοσίευμα του «Documento» για στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού. Αναφερόμενος στον Γιώργο Κατσαούνo είπε ότι είναι «ένας άνθρωπος υπόδειγμα ήθους» και «ακεραιότητας» και χαρακτήρισε «άδικη» και «εντελώς αντίθετη με την πραγματικότητα» τη «στοχοποίηση» που υπέστη. Ο Π. Μαρινάκης ανέφερε πως η επίμαχη συνομιλία μεταξύ Κατσαούνου - Μπαμπασίδη αφορά την υπόθεση ενός πολίτη που προσέφυγε στις Αρχές και ακολούθως έκανε και σχετική καταγγελία στην προεδρία της κυβέρνησης επειδή θεωρεί ότι πήρε λιγότερα χρήματα απ’ όσα δικαιούται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφησε δε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και κυρίως κατά του ΠΑΣΟΚ για τα σχόλια που έκανε σχετικά με το δημοσίευμα, λέγοντας δηκτικά «μη χάσει το ΠΑΣΟΚ και δεν υιοθετήσει κάθε τέτοιο δημοσίευμα, μη χάσει και δεν γίνει ΣΥΡΙΖΑ σε όλα το ΠΑΣΟΚ».

Υπουργικό

Μετά και την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, σε πρώτο πλάνο μπαίνει η υλοποίηση των ανακοινώσεων που έκανε από το βήμα της ΔΕΘ. Αυτές θα τεθούν επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου (11 π.μ.). Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης. Με δεδομένο ότι την άλλη εβδομάδα συμπληρώνεται το τρίμηνο της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου για μετανάστες που φτάνουν παράτυπα στη χώρα από τη βόρεια Αφρική, είναι πολύ πιθανό στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού να ληφθεί απόφαση για το πώς θα χειριστεί το θέμα η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό να μην κριθεί αναγκαία η επέκταση αυτού του έκτακτου μέτρου, που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, καθώς ούτε οι αριθμοί αλλά ούτε και το προφίλ όσων έχουν φτάσει στη χώρα τον Σεπτέμβριο δικαιολογούν τη συνέχιση της αναστολής. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, όλο τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 1.469 αφίξεις στην Κρήτη και οι περισσότεροι αφιχθέντες προέρχονται από το Σουδάν, δηλαδή από εμπόλεμη ζώνη, σε αντίθεση με τις ροές του Ιουλίου, που κατά περίπου 80% προέρχονταν από Πακιστάν, Μπανγκλαντές και Αίγυπτο. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να αποφασιστεί παράταση του μέτρου για ακόμα έναν μήνα, καθώς και ο Οκτώβριος από άποψη καιρού ευνοεί τα ταξίδια. Στο τραπέζι του υπουργικού θα τεθεί επίσης ο Κώδικας Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος θα εισηγηθεί τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το 2026.