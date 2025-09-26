Τέμπη: Σοκαριστικές καταγγελίες Ασλανίδη για τον βουλευτή της ΝΔ Σταμάτη

Έκανε λόγο για εμπλοκή του «γαλάζιου» βουλευτή σε απόπειρα κατευνασμού, λέγοντας ότι τηλεφώνησε στους συγγενείς, και ότι ανέλαβε να τους δελεάσει… σβήνοντας δάνεια και υποσχόμενος ευνοϊκές μεταθέσεις των γιων κάποιων από αυτούς ως στρατιωτών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με κάθε ευθύ και πλάγιο τρόπο, η κυβέρνηση σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, επιδιώκει να κατευνάσει το γρηγορότερο την οργή τους, η οποία φοβάται ότι μπορεί να εμποδίσει, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης του λαού στο πλάι τους, τα εκλογικά αποτελέσματα στα οποία στοχεύει.

Ο Παύλος Ασλανίδης την Παρασκευή προχώρησε, μιλώντας σε εκπομπή του δημοσιογράφου Στέφανου Δαμιανίδη στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Focus FM, σε σοκαριστικές αναφορές σε εμπλοκή του «γαλάζιου» βουλευτή Γιώργου Σταμάτη σε απόπειρα κατευνασμού, λέγοντας ότι τηλεφώνησε στους συγγενείς, και ότι ανέλαβε να τους δελεάσει… σβήνοντας δάνεια και υποσχόμενος ευνοϊκές μεταθέσεις των γιων κάποιων από αυτούς ως στρατιωτών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην εκπομπή, της οποίας το περιεχόμενο θα συζητηθεί, και για το οποίο αναμφισβήτητα η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε διερεύνηση και απόδοση εξηγήσεων, ο κ. Ασλανίδης αναφερόμενος στον κ. Σταμάτη σημείωσε:

Παύλος Ασλανίδης: Δεν ήταν αρμόδιος, ήταν στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και παρ’ όλα αυτά μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έταζε, μέχρι και για τα παιδιά μας μεταθέσεις στο στρατό. Και μας ρωτούσε «αν είχαμε δάνεια, αν είχαμε το ‘να, αν είχαμε τ’ άλλο»...

Στέφανος Δαμιανίδης: Μισό λεπτό. Συγγνώμη κ. Ασλανίδη, σας πήρε εσάς τηλέφωνο ο κ. Σταμάτης και σας έταζε ότι θα μπορούσατε να πάτε το παιδί σας με μετάθεση στο στρατό ή να…;

Π.Α.: Ναι. «Θα βοηθούσαν σε όλα», αυτά έλεγε.

Σ.Δ.: Να σας διαγράψουν δάνεια κλπ.;

Ναι. «Θα βοηθούσαν σε όλα», αυτά έλεγε. Σ.Δ.: Να σας διαγράψουν δάνεια κλπ.;

Π.Α.: Ο μεσολαβητής. [...]

Εγώ δεν έχω δάνεια, δεν τους χρωστάω. Το έκαναν σε πολλούς. Τους διέγραψαν δάνεια. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, άσ’ το καλύτερα… Σ.Δ.: Ο κ. Σταμάτης τι ήταν; Ο μεσολαβητής;

Ο κ. Σταμάτης τι ήταν; Ο μεσολαβητής; Π.Α.: Ο μεσολαβητής. [...]

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του κ. Σταμάτη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι εκείνος δεν πήγε αυτοβούλως στο Σύνταγμα, αλλά ότι σίγουρα τον έστειλαν εκ μέρους της κυβέρνησης.

Διατυμπανισμός μιας ευνόητης αποχής από έφεση

Η εντολή εύρεσης όλων των εφικτών τρόπων για κατευνασμό της οργής των οικογενειών φαίνεται ότι αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς ο ΟΣΕ την Παρασκευή έσπευσε να ανακοινώσει ως είδηση το ευνόητο: το ότι ο οργανισμός θα αφήσει να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής έφεσης κατά της α'βάθμιας απόφασης που επιδίκασε αποζημίωση στις οικογένειες τεσσάρων από τα θύματα.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται ρητά, τόσο το ύψος της αποζημίωσης -μία πληροφορία την οποία το efsyn.gr συνειδητά επιλέγει να μην μεταδώσει κρίνοντας ότι δουλειά των Μέσων Ενημέρωσης δεν είναι ο ερεθισμός του κοινωνικού αυτοματισμού- όσο και το ότι η εντολή να αφεθεί να παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, δόθηκε από τον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πράγμα ωστόσο εξίσου ευνόητο εφ' οσον η λήψη μιας τέτοιας απόφασης [μετά από σχετική μη-δεσμευτική εισήγηση των αρμοδίων Νομικών Συμβούλων του Κράτους] υπάγεται σαφώς στη δική του αρμοδιότητα.

Αναφορά στον ΟΗΕ για την εκταφή

Είναι δεδομένη -εδώ και πολύ καιρό άλλωστε- η απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης των οικογενειών στις ελληνικές αρχές για δίκαιη αμερόληπτη και συμβατή με το κράτος δικαίου, απόδοση δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Άγγελος Τηλκερίδης υπέβαλαν αναφορά στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να προχωρήσει η εκταφή των παιδιών τους.

Οι τρείς συγγενείς θυμάτων των Τεμπών επισημαίνουν στην αναφορά τους ότι η διαδικασία εκταφής και λήψης δειγμάτων παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή είναι σύντομη και δεν θα καθυστερήσει τη δίκη. Παράλληλα, τονίζουν ότι η εκταφή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πλήρους διερεύνησης των αιτίων του θανάτου των παιδιών τους.

Στην αναφορά τους επικαλούνται τη διεθνή πρακτική με παραδείγματα όπου αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών. Οι γονείς ζητάνε την εκταφή της σορού των παιδιών τους με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας του θανάτου. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Όπως σημειώνουν, το αίτημά τους στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και στην υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διερεύνηση όταν υπάρχουν θάνατοι ή εξαφανίσεις κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Με την προσφυγή τους προς τον Ύπατο Αρμοστή, ζητούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα ίδια πρότυπα που διεθνώς θεωρούνται αναγκαία για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οικογενειών τους.

«Του είπε κατάμουτρα σε τι κατάσταση ήταν η σορός του γιου του»

Τελευταίο αλλά σε καμία περίπτωση ασήμαντο, ο κ. Ασλανίδης στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι ο κ. Σταμάτης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στον κ. Ρούτσι, του αποκάλυψε σε τι κατάσταση βρέθηκε η σορός του γιου του Ντένις Ρούτσι, θύματος του εγκλήματος των Τεμπών. Όπως αποκάλυψε όμως, ο κ. Ρούτσι δεν είχε μάθει αυτή την πληροφορία την οποία δικοί του άνθρωποι, του είχαν αποκρύψει με σκοπό την ψυχολογική του προστασία. Ο κ. Σταμάτης φέρεται να του το αποκάλυψε και εκείνος να έφτασε στα πρόθυρα κατάρρευσης, με άλλους συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος, να παρεμβαίνουν και να τον στηρίζουν.