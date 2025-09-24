Απειλές Γεωργιάδη προς τους διοικητές των νοσοκομείων

Σε σαφείς προειδοποιήσεις προς τους διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με αφορμή τον έλεγχο των δαπανών, προέβη σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. «Η τήρηση των προϋπολογισμών δείχνει ότι σεβόμαστε τα χρήματα των ασφαλισμένων» δήλωσε υποκριτικά ο κ. Γεωργιάδης, τη στιγμή που κρατικά χρήματα για το ΕΣΥ δίνονται με το σταγονόμετρο, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να αναμένει από χορηγούς και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσουν τις «τρύπες» στα δημόσια νοσοκομεία.

Μάλιστα ο υπουργός, σε ακόμα ένα επικοινωνιακό του σόου, τόνισε θριαμβευτικά ότι το 2024 ήταν η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που το υπουργείο Υγείας δεν ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση από το υπουργείο Οικονομικών για τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι και το 2025 θα τα καταφέρουμε να μη ζητήσουμε έκτακτη επιχορήγηση».

Όλα αυτά τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσιάζει εικόνα διάλυσης, με τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με υποδομές υπό ανάγκη άμεσης ανακαίνισης, με μεγάλες λίστες αναμονής για τα χειρουργεία και με την κυβέρνηση να βάζει στο «παιχνίδι» τους ιδιώτες ζητώντας ουσιαστικά από τους πολίτες να επωμιστούν οι ίδιοι ένα σημαντικό μέρος του κόστους υγείας.

Επισημαίνεται ότι η μεγάλη πληγή του χώρου της Υγείας παραμένουν οι τραγικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με τα οργανικά κενά γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία να είναι περισσότερα από 6.500 (σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ) και των νοσηλευτών περισσότερα από 20.000 (σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ).

→ Δεν είναι η πρώτη φορά που «γαλάζιος» υπουργός Υγείας επιλέξει να βάλει «γκάζια» –δημοσίως– προς τους διοικητές των νοσοκομείων. Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το καλοκαίρι του 2023, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί να μας το πει από τώρα».

Τι ανέφερε ο υπουργός

Αναφερόμενος αρχικά στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία, ο Αδ. Γεωργιάδης είπε ότι η πληρωμή των φαρμάκων γίνεται πλέον κεντρικά από την ΕΚΑΠΥ, και όπως τόνισε, «αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος της δαπάνης φεύγει από τα δικά σας χέρια». Πρόσθεσε απειλητικά πως «το ότι έχει αφαιρεθεί η αρμοδιότητα των πληρωμών από εσάς δε σημαίνει ότι έχει αφαιρεθεί και η ευθύνη από εσάς για τον έλεγχο της δαπάνης».

Συνεχίζοντας σε ανάλογο ύφος, ο υπουργός είπε πως σύντομα θα μπει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία, και προειδοποίησε εκ νέου τους διοικητές ότι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες αξιολόγησης τους, θα είναι ο έλεγχος της δαπάνης. «Δεν μου αρέσει να παίρνω εύκολα κεφάλια, όμως όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει, ο έλεγχος θα είναι αυστηρός και η ευθύνη σας είναι απόλυτη για τις προμήθειες και τη φαρμακευτική δαπάνη».

Μάλιστα, αναφερόμενος και στους γιατρούς των κλινικών του ΕΣΥ, προειδοποίησε ότι σε λίγο καιρό «θα γνωρίζουμε για κάθε έναν γιατρό ξεχωριστά, τι ξοδεύει και πώς τα ξοδεύει με τα ηλεκτρονικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας». Συνεχίζοντας στα περί ατομικής ευθύνης, ανέφερε ότι «η δική σας δουλειά είναι να μπει τάξη σε όλα αυτά». Όπως είπε, ιδανικά θα ήθελε να είναι μηδενικές οι ατιμομολόγητες δαπάνες, παρότι τόνισε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά. «Όσοι διοικητές είχαν πολλά ατιμολόγητα δεν είναι σήμερα μαζί μας» είπε και πρόσθεσε πως είναι μια πρακτική «που μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες με την ΕΕ».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να πει υποκριτικά ότι η ζέση για να τηρηθεί ο προϋπολογισμός είναι κάτι που δεν θα γίνεται εις βάρος της σωστής λειτουργίας κάθε νοσοκομείου. «Το χειρουργείο και ο ασθενής προηγείται, έχουμε μία ιερή αποστολή, δεν είμαστε λογιστήριο, είμαστε υπουργείο Υγείας», ανέφερε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ευλογία τους πόρους του Ταμείου γιατί –όπως παραδέχθηκε– «με αυτούς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία που θα εξυπηρετούν τον πολίτη για τα επόμενα 30 χρόνια». Όπως είπε, «θα είναι ντροπή μας» να μην αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για την αναβάθμιση των νοσοκομείων και πρόσθεσε ότι «οφείλουμε σύγχρονα νοσοκομεία στους ασθενείς, πάρτε με τηλέφωνο νωρίς αν δείτε για κάποιο λόγο ότι κάποιο από τα έργα έχει κολλήσει». Η 30ή Ιουνίου του 2026 είναι μία προθεσμία που δεν θα παραταθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης προειδοποίησε τους διοικητές λέγοντας τους «καμιά αποτυχία δεν θα συγχωρείται».