Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί τώρα και τον ΟΗΕ [βίντεο]

Εκκίνησε το συλλογισμό του από το αξίωμα ότι «Πρέπει να έχουμε όσο γίνεται στενότερες σχέσεις με το Ισραήλ» ● Σημείωσε ότι «δεν τον νοιάζει καθόλου» το τι λέει ο ΟΗΕ, στον οποίο καταλόγισε «περιορισμένη αξιοπιστία» σχετικά με τη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεν παύει να εκπλήσσει την κοινή γνώμη. Μετά την αμφισβήτηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου, την Τετάρτη αμφισβήτησε και την αξιοπιστία του ΟΗΕ, μετά από έκθεση επιτροπής του οργανισμού που κάνει λόγο για τη διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «One» είπε αρχικά: «Πρέπει να έχουμε όσο γίνεται στενότερες σχέσεις με το Ισραήλ. Το κλειδί είναι το Ισραήλ. Οι Εβραίοι που είναι σοβαρός λαός, είναι μάλλον ο σοβαρότερος λαός της Δύσης με διαφορά». Προσέθεσε πως «επειδή, μου είπαν μερικοί: "Μα δεν βλέπεις τι λέει ο ΟΗΕ"; Δεν με νοιάζει καθόλου τι λέει ο ΟΗΕ για να πω την αλήθεια. Με νοιάζει τι έχω μάθει από τα βιβλία της ιστορίας. Η Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή πόλη, πράγματι. Οι Εβραίοι την ίδρυσαν, η ιερή τους πόλη ήταν. Το να δέχομαι εγώ ελαφρά τη καρδία και αβρόχοις ποσί, ότι είναι μισή μισή με τους Άραβες, που λέει ο ΟΗΕ, το δέχομαι για τους πολιτικούς λόγους του παρόντος χρόνου, [ενν. αν όμως το δεχθώ γενικά] θα είναι σαν να διαστρέφω π.χ. το εάν θεωρώ ότι σε διάφορα σημεία κοιτίδας του Ελληνισμού, ότι δεν έχουμε εμείς πάνω σε αυτά, συναισθηματικούς και πολιτικούς δεσμούς».

Για την έκθεση επιτροπής του ΟΗΕ που μιλάει για γενοκτονία ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα περίμενα από τον ΟΗΕ πριν βγάλει την έκθεση που έβγαλε, που και εγώ την διάβασα σε μεγάλο βαθμό, δε θέλω να την κρίνω γιατί δεν θα πω αυτά που αρέσουν στον κόσμο. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Έχει βγει το Ισραήλ αυτό το διάστημα και έχει κάνει διάφορες καταγγελίες, για διάφορα στελέχη του ΟΗΕ που είναι εκεί με τη Χαμάς και την έχουν βοηθήσει, που ήταν μέσα στα τούνελ, που είχαν ψεύτικες ταυτότητες, που έχουν κάνει διάφορα. Έχετε δει πουθενά απάντηση του ΟΗΕ για όλα αυτά; Δεν είναι περίεργο. Πριν βγάλεις την έκθεση κύριοι του ΟΗΕ, δεν πρέπει να μας πεις για αυτές τις καταγγελίες, που τις έχουμε δει στα βίντεο, γιατί δεν απαντάς;

Ξαναλέω όμως: ο ΟΗΕ που θέλουμε όλοι να τον σεβόμαστε, για να διατηρήσει την αξιοπιστία του, δεν έπρεπε να απαντήσει σε αυτές τις καταγγελίες; Έχετε δει καμία απάντηση; Εγώ όχι, άρα από την ώρα που έχει καταγγελθεί επισήμως για μονομέρεια και μη αντικειμενικότητα και από την ώρα που κάνει ότι δεν βλέπει αυτές τις καταγγελίες, με συγχωρείτε, η αξιοπιστία του στη συγκεκριμένη περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη».