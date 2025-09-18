Όταν πρόκειται για τον Ρούτσι, ξαναθυμάται τη διάκριση των εξουσιών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε την Πέμπτη στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου στο θέμα του Πάνου Ρουτσι, πατέρα του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, ο οποίος από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει απεργία πείνας μπροστά στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη της Πλατείας Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας, απαιτώντας την αποδοχή του αιτήματός του για εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του, ένα αίτημα που οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν απορρίψει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παντώντας σε σχετική ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών, είπε: «Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχουν λόγια να μιλήσει κανείς για έναν άνθρωπο που έχει βιώσει το απόλυτο δράμα. Κάθε ενέργεια ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του είναι απόλυτα σεβαστή. Έχει δικαίωμα για την αλήθεια να κάνει όποιο αίτημα πιστεύει. Επί της ουσίας νομικά δεν είναι αρμοδιότητα ούτε της κυβέρνησης, ούτε της Βουλής ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας. Όποιος ζητάει να παρέμβουμε, ζητάει να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Το αν πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα θα το εξετάσει και θα πάρει την απόφαση η Δικαιοσύνη».

Δεν έξέπληξε τους συντάκτες η απάντηση, καθώς από θέματα όπως ο έμπρακτος σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας και η ουσιαστική τήρηση αποστάσεων από διαδικασίες εκλογής εισαγγελέων, είναι γνωστή η ευαισθησία της κυβέρνησης, στον συγκεκριμένο πυλώνα του πολιτεύματος.