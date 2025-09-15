Ο Γεωργιάδης δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Απίστευτη δήλωση από τον υπουργό Υγείας • Να αποδοκιμαστεί δημοσίως η δήλωση από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ • Την καρατόμησή του θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε μια αδιανόητη δήλωση προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς σε συνέντευξή του σήμερα στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ανέφερε πως δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η δήλωσή του είνα άνευ προηγουμένου καθώς η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική πράξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το Καταστατικό της Ρώμης, το 2002, ημέρα έναρξης λειτουργίας του δικαστηρίου.

Ο κ. Γεωργιάδης κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς». Μάλιστα, σε διευκρινιστική ερώτηση που του έγινε εάν κακώς η Ελλάδα αναγνωρίζει το ΔΠΔ, ο Άδ. Γεωργιάδης απάντησε χωρίς ενδοιασμούς: «Κακώς, πολύ καλώς».

«Να αποδοκιμάσει δημόσια των Γεωργιάδη η κυβέρνηση»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην πρωτοφανή δήλωση του υπουργού Υγείας, με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μάντζο, να ζητά τη δημόσια αποδοκιμασία της δήλωσης του κ. Γεωργιάδη.

«Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι η χώρα μας ”πολύ κακώς αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο” εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη», σημειώνει χαρακτηριστικά

Ο Δημήτρης Μάντζος προσθέτει ότι «η αποστροφή του υπουργού Υγείας δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Π. Μαρινάκη, ο οποίος τον Νοέμβριο 2024 αρνήθηκε την εφαρμογή των ενταλμάτων του Δικαστηρίου εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησής του».

Σημειώνει ότι «απέναντι σε όσα επικίνδυνα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι μια: Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης (ν. 3003/2002) και δεσμεύεται νομικά από τις καθ' όλα εφαρμοστές αποφάσεις -εκτός αν η πρόθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Καταληκτικά σχολιάζει: «Θα ζητούσαμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν δημόσια τον κ. Γεωργιάδη, αλλά τα μισόλογα του κυβερνητικού εκπροσώπου τα είπαν όλα. Άλλωστε, πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;».

Καρατόμηση του Γεωργιάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1fm στην εκπομπή των κυρίων Ξενάκη και Σκουρή, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι "ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς"», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Είναι αυτή η θέση του πρωθυπουργού; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ;

Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;», διερωτάται η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».