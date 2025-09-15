Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα για τη Σεμερτζίδου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τις «γαλάζιες» επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεντρικά πρόσωπα της δικογραφίας φέρεται να είναι η πρώην τομεάρχης κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφό της και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Το πόρισμα διαβιβάστηκε από τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως με απόφαση της Αρχής δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Δεσμεύονται οι περιβόητες Φεράρι, Πόρσε και άλλα 30 αυτοκίνητα καθώς και 11 ακίνητα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πόρισμα που διαβιβάστηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία γίνεται αναφορά στα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τα οποία ζητείται η διερεύνηση τέλεσης τους από τα πρόσωπα αυτά.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν και τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, για να εντοπίσουν αν χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια. Η Αρχή αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής.

