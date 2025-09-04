Αθήνα, 31°C
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
georgiadis
eurokinissi

Ακυρώθηκε η φιέστα Άδωνι στο νοσοκομείο Δράμας, τον περίμεναν διαδηλωτές

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn.gr
Εργαζόμενοι και πολίτες προγραμμάτιζαν ηχηρές κινητοποιήσεις έξω από τη δημόσια δομή υγείας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη • Ακύρωσε την επίσκεψη ο υπουργός και ζήτησε από τους εργαζόμενους να... εγγυηθούν την ασφάλειά του

Εδώ και μήνες, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είναι ανεπιθύμητος στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και κάθε φορά που τα επισκέπτεται προκαλεί αντιδράσεις εργαζομένων και ασθενών. Αιτία, σαφώς, είναι η πολιτική υποβάθμισης του ΕΣΥ που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα διαφημίζει και πριμοδοτεί ιδιωτικές κλινικές και υπηρεσίες. 

Σήμερα, ο υπουργός Υγείας αναμενόταν να επισκεφτεί το γενικό νοσοκομείο Δράμας για μία ακόμη φιέστα... Αλλά, εργαζόμενοι και πολίτες προγραμμάτιζαν ηχηρές κινητοποιήσεις έξω από τη δημόσια δομή υγείας. Μάλιστα, λίγο πριν την έλευση του υπουργού επικράτησε μικρή ένταση, καθώς οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που «συνοδεύουν» πάντα τον υπουργό, εμπόδισαν τους διαδηλωτές κατά την είσοδό τους στο προαύλιο του νοσοκομείου.

Έτσι, ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψή του υπό τον φόβο ηχηρής αποδοκιμασίας και ζήτησε να τον καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων αλλά και να «εγγυηθούν» και την ασφάλειά του! «Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά», έγραψε στο X. 

«Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη. Η περιοδεία μου συνεχίζεται», κατέληξε. 

