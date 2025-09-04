Ακυρώθηκε η φιέστα Άδωνι στο νοσοκομείο Δράμας, τον περίμεναν διαδηλωτές

Εδώ και μήνες, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είναι ανεπιθύμητος στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και κάθε φορά που τα επισκέπτεται προκαλεί αντιδράσεις εργαζομένων και ασθενών. Αιτία, σαφώς, είναι η πολιτική υποβάθμισης του ΕΣΥ που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα διαφημίζει και πριμοδοτεί ιδιωτικές κλινικές και υπηρεσίες.
Σήμερα, ο υπουργός Υγείας αναμενόταν να επισκεφτεί το γενικό νοσοκομείο Δράμας για μία ακόμη φιέστα... Αλλά, εργαζόμενοι και πολίτες προγραμμάτιζαν ηχηρές κινητοποιήσεις έξω από τη δημόσια δομή υγείας. Μάλιστα, λίγο πριν την έλευση του υπουργού επικράτησε μικρή ένταση, καθώς οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που «συνοδεύουν» πάντα τον υπουργό, εμπόδισαν τους διαδηλωτές κατά την είσοδό τους στο προαύλιο του νοσοκομείου.
Έτσι, ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψή του υπό τον φόβο ηχηρής αποδοκιμασίας και ζήτησε να τον καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων αλλά και να «εγγυηθούν» και την ασφάλειά του! «Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά», έγραψε στο X.
«Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη. Η περιοδεία μου συνεχίζεται», κατέληξε.
Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας