Σε όποιο νοσοκομείο κι αν πάει ο Γεωργιάδης τον «γιουχάρουν»

Άλλης μιας «θερμής» υποδοχής έτυχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους νοσοκομείου.

Αυτή τη φορά, οι αποδοκιμασίες κατά του υπουργού έλαβαν χώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου ο Άδ. Γεωργιάδης είχε μεταβεί για ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου, λίγες μέρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Αυτός δεν είναι υπουργός Υγείας, είναι εμπορίου και κερδοσκοπίας», «τα νοσοκομεία ανήκουν στον λαό και όχι το κεφάλαιο το ιδιωτικό», φώναξαν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, με εκπρόσωπό τους να επιχειρεί να εξηγήσει στον υπουργό τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν (μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, έλλειψη ασθενοφόρων κ.ά.).

Ωστόσο ο υπουργός, μάλλον συνηθισμένος σε τέτοιες «υποδοχές», δεν ασχολήθηκε ούτε με τις αποδοκιμασίες ούτε με την ουσία των προβλημάτων του Νοσοκομείου, αλλά επιχείρησε ξανά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι περιορίστηκε στο να εστιάσει στο εάν έγιναν προσλήψεις τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο και όχι εάν το υπάρχον προσωπικό επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Για ακόμα μια φορά, λοιπόν, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να κλείσει τα αυτιά του στους εργαζομένους και τα προβλήματα του Νοσοκομείου, και συνεχίζει απρόσκοπτα την επικοινωνιακή του περιοδεία...