Κατήφορος Μαρινάκη: Έκαναν «φάουλ», επικρίθηκαν, επιμένουν

Πηγές της ΝΔ στην απάντησή τους, προτίμησαν να αναπαράγουν το κλίμα πόλωσης και νοσηρότητας, ουσιαστικά «καυγαδίζοντας» αντί να συζητήσουν και ερεθίζοντας τα αντίστοιχα ταπεινά «οπαδικά» ένστικτα της κοινής γνώμης.

Μετά από την έμπρακτη περιφρόνηση των κανόνων, αφενός για βάσιμα και λογικά επιχειρήματα στην αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους και αφετέρου για στοιχειώδη ευπρέπεια κατά την άσκηση κριτικής σε πρώην πρωθυπουργό, περιφρονηση η οποία προέκυψε πέραν πάσης αμφιβολίας από τον οχετό του Παύλου Μαρινάκη τη Δευτέρα στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου, αντίστοιχα μικροπρεπής ήταν και η συνέχεια: η αμετροέπεια, η ισχυρογνωμοσύνη, η ακραία δυσανεξία στην κριτική και φυσικά η -από χρόνια επιδεικτική- κυβερνητική αλαζονεία, ήταν τα χαρακτηριστικά των απαντήσεων που έδωσαν τη Δευτέρα πηγές της ΝΔ, στις ανακοινώσεις κριτικής των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες είχαν προηγηθεί.

Επιμένοντας πως δικαιούνται να λειτουργούν ως ελεγκτές και όχι ως ελεγχόμενοι, οι κυβερνητικές πηγές, όσον αφορά την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ανακοίνωσή του για το πρωτογενές πλεόνασμα και με τον καταλογισμό πολιτικής απάτης στη Χαριλάου Τρικούπη, ανέφεραν:

«Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας.

Μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τα αναπάντητα ερωτήματα αυξάνονται και είναι αμείλικτα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

Θα αποσύρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τη σημερινή ανακοίνωση με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντας την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;

Θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ από που θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει, όταν μόνο η υπόσχεση για 13ο μισθό στο δημόσιο απαιτεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος;

Έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων και κυρίως έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές;

Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, που προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την άλλη να ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες;

Θα μας πουν, επιτέλους, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους;

Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της "φτηνής" αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν την ανεπάρκεια τους σε ζητήματα σοβαρά, όπου οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα».

Λογοδοτούν για την τοξικότητα με... περισσότερη τοξικότητα

Ακόμη σκληρότερη ήταν η γλώσσα με την οποία οι κυβερνητικές πηγές επιδοκίμασαν τις απρέπειες Μαρινάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Χορίς πολλά-πολλά λόγια, αρνούμενες κατηγορηματικά την σαφή πρόταση του πρώην πρωθυπουργού, μέ ανάρτησή του το απόγευμα της Δευτέρας, για επάνοδο της αντιπαράθεσης στην πολιτική και ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, οι πηγές της ΝΔ προτίμησαν να αναπαράγουν το κλίμα πόλωσης και νοσηρότητας, ουσιαστικά «καυγαδίζοντας» αντί να συζητήσουν και ερεθίζοντας τα αντίστοιχα ταπεινά «οπαδικά» ένστικτα της κοινής γνώμης:

«Από πότε η αλήθεια είναι "τοξική" ή "χυδαία", ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς; Σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται "τοξικότητα" και "χυδαιότητα" ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων "τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", των απειλών "Θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη" και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».