«Χαστούκι» Taz σε Μητσοτάκη: Ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα

Σκληρό άρθρο από τη γερμανική εφημερίδα • Ο πρωθυπουργός υπονομεύει το Κράτος Δικαίου • Μέσω διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων και νεποτισμού παραμένει στην εξουσία • Εάν μπορούσε να δωροδοκήσει και τον Peanut μάλλον θα το έκανε.

«Βούκινο» έγινε ξανά εκτός συνόρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη γερμανική Taz αυτή τη φορά να τον χαρακτηρίζει, εμμέσως πλην σαφώς, επικίνδυνο για τη Δημοκρατία στη χώρα μας.

Με ένα εξαιρετικά αιχμηρό κείμενο που φέρε τον τίτλο «Η παρακμή της Δημοκρατίας στην Ελλάδα: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το Κράτος Δικαίου» η Taz κατηγορεί τον πρωθυπουργό για υπονόμευση των θεσμών και διακυβέρνηση με σιδηρά πυγμή.

Και το κείμενο είναι «εκρηκτικό» από την έναρξη, καθώς η εφημερίδα σημειώνει «Η πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Θεωρήθηκε η καλύτερη δημοκρατία που είχε γνωρίσει η χώρα και όντως ήταν. Μέχρι που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Οι σκελετοί στη ντουλάπα

Επισημαίνει πως από το 2019 που εξελέγη πρωθυπουργός κυβερνά με σιδηρά πυγμή, ενώ έχει πολλούς «σκελετούς στην ντουλάπα του».

Κάνει ειδική αναφορά σε τρία βασικά θέματα «ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο υποκλοπών, μετά τη συγκάλυψη ενός καταστροφικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις της Ε.Ε.».

«Ο κανόνας είναι πάντα ο ίδιος: Μηδενική λογοδοσία, μηδενικές εξηγήσεις. Ο ίδιος και οι ακόλουθοί του πάντα τη γλιτώνουν, χάρη σε εξαγορασμένα ΜΜΕ και δημοσιογράφους (η τέταρτη εξουσία), χάρη στον έλεγχο της Δικαιοσύνης (η τρίτη εξουσία), χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (η δεύτερη εξουσία)» σχολιάζει με σκληρό τρόπο .

Το τελευταίο χτύπημα

Η Taz, όπως αναμενόταν, κάνει ξεχωριστή αναφορά και στην συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω θεσμικής εκτροπής, χαρακτηρίζοντας την ως «το τελευταίο χτύπημα του Μητσοτάκη στη Δημοκρατία».

«Εξανάγκασε δεκάδες βουλευτές του στην Αθήνα να ψηφίσουν επιστολικά με στόχο να κατασταλούν τα εμφατικά αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο» υπογραμμίζει.

Νεποτισμός και άγρια διαφθορά

Και η εφημερίδα καταλήγει: Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, ο Μητσοτάκης συστηματικά υπονομεύει το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία. Είτε μέσω πελατειακών σχέσεων, νεποτισμού ή άγριας διαφθοράς, το εκρηκτικό αυτό μείγμα κρατά τον Μητσοτάκη, γόνο παλαιάς πολιτικής δυναστείας, στην εξουσία εις βάρος της πλειοψηφίας. Κάποιος θα αστειευόταν πως εάν μπορούσε να δωροδοκήσει τον σκύλο του Πήνατ θα το έκανε. Πέρα από την πλάκα ο Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως εκσυγχρονιστή. Στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα...