Περιμένοντας τον «ψηλό»

Ο «ψηλός», όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν φίλοι και εχθροί, και τα σενάρια επιστροφής του στο μέγαρο Μαξίμου επανήλθαν ξανά έντονα στο προσκήνιο εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που ασκείται στην κυβέρνηση, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στη δίνη των αποκαλύψεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της σφοδρής κριτικής που ασκεί η εσωκομματική «γαλάζια» αντιπολίτευση για τα λεγόμενα εθνικά θέματα.

Η παραφθορά του τίτλου του πασίγνωστου έργου του Σ. Μπέκετ θα μπορούσε πιθανόν να περιγράψει επαρκώς τη μυθολογία που καλλιεργείται ξανά γύρω από την επιστροφή τού πάλαι ποτέ ισχυρού άνδρα του μεγάρου Μαξίμου και πρωθυπουργικού ανιψιού Γρήγορη Δημητριάδη.

Γιατί όμως ανοίγει τώρα ξανά μια συζήτηση για την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη σε μια επιτελική θέση εντός της κυβέρνησης; Για αρκετά στελέχη εντός της Ν.Δ. ο ειδικός ρόλος που κατείχε ο κ. Δημητριάδης στην πρώτη φάση της κυβερνητικής περιόδου υπήρξε καθοριστικός για την εύρυθμη λειτουργία του κυβερνητικού έργου αλλά και για τη διαχείριση των κρίσεων που προέκυπταν. Οσοι τον γνωρίζουν υποστηρίζουν πως ένα από τα χαρίσματά του είναι να βρίσκεται ταυτόχρονα και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο.

Εξάλλου οι ίδιοι άνθρωποι θεωρούν πως ακριβώς αυτό είναι που εκλείπει τη δεδομένη χρονική συγκυρία, καθώς από τη στιγμή που αποχώρησε από τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού εξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών στο μέγαρο Μαξίμου παρατηρήθηκαν σοβαρές αρρυθμίες κυρίως σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του πρωθυπουργού με τους ολιγάρχες του Τύπου.

Ωστόσο δεν είναι λίγοι και αυτοί που υποστηρίζουν στον αντίποδα πως η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του «Γρηγόρη» έφερε τελικά τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά αυτήν την ευαίσθητη σχέση μεταξύ της Ηρώδου του Αττικού και των μεγάλων επιχειρηματιών της χώρας. Συνεπώς στις παραμέτρους που θα κληθεί να υπολογίσει ο πρωθυπουργός, εάν φυσικά ευσταθούν τα σενάρια επιστροφής, είναι και οι σχεδόν πολεμικές σχέσεις που διατηρεί ο ανιψιός του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ως γνωστόν ο μιντιακός όμιλος του προέδρου του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε στην καθαίρεση Δημητριάδη και ως εκ τούτου μια ενδεχόμενη επιστροφή του σε κυβερνητική θέση θα αποτελούσε casus belli για τον ισχυρό εκδότη και επιχειρηματία. Από την άλλη πλευρά η επιστροφή Δημητριάδη , με τις ευλογίες Μητσοτάκη φυσικά, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει πως ο πρωθυπουργός θα επιλέξει για το μέλλον μια στρατηγική πόλωσης με το δημοσιογραφικό συγκρότημα Μαρινάκη που το τελευταίο διάστημα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως μέσα στη «γαλάζια» παράταξη υπάρχουν και οι φωνές που υποστηρίζουν την ακριβώς αντίθετη άποψη, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο πρωθυπουργικός ανιψιός ίσως δεν αποχώρησε ποτέ από τα πολιτικά τεκταινόμενα, συνεχίζοντας να διατηρεί ατύπως τον παρασκηνιακό ρόλο που κατείχε και πριν από την εκπαραθύρωσή του από το ισόγειο του πρωθυπουργικού μεγάρου. Προς επίρρωση της άποψης αυτής, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως οι επιχειρηματίες με τους οποίους διατηρεί στενή σχέση παραμένουν προνομιακοί συνομιλητές της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Βέβαια όλα τα παραπάνω αποτελούν απλώς μια σειρά ερμηνειών σχετικά με τη συζήτηση επιστροφής του «ψηλού», που όπως λένε άσπονδοι φίλοι του μπορεί να υποκινείται και από το περιβάλλον του. Ωστόσο δεν θα πρέπει να λησμονηθεί πως, πέρα από τις εικασίες, από μόνη της η σεναριολογία περί της επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη αποτελεί αυτόχρημα και μια ωμή παραδοχή αποτυχίας της κυβέρνησης.

Οταν μια κυβέρνηση έχει φτάσει στο σημείο τα στελέχη που βρίσκονται στις παρυφές της να προσδοκούν αποκλειστικά την επιστροφή του κ. Δημητριάδη προσομοιάζοντας τον ίδιο ούτε λίγο ούτε πολύ ως μια υπερβατική φιγούρα που θα τους σώσει, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της γαλάζιας Δανιμαρκίας. Εξάλλου και στο έργο του θρυλικού Ιρλανδού συγγραφέα «Περιμένοντας τον Γκοντό» (γαλλικά: «En attendant Godot»), ο Γκοντό τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ.