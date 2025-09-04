Οταν ο «Μωυσής» συνάντησε τον Μελχισεδέκ

Μετά τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» με τη Φεράρι, τώρα μας προέκυψε και ο βιβλικός... Μελχισεδέκ. Η επικαιρότητα στη χώρα επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη συχνά μοιάζει με παρωδία των Mόντι Πάιθον στην πιο γκροτέσκα, βαλκανική τραπ εκδοχή της. Μεταξύ άλλων, ένας μαφιόζος εγκληματίας που μιλάει με τον εκλεκτό της κυβέρνησης αρχιμανδρίτη επικαλείται πρόσβαση στο Μαξίμου και σε πρώην γαλάζιο υπουργό για να αποσπάσει χρήματα από οικογένεια φοιτήτριας ώστε η τελευταία να τελειώσει τη σχολή της. Για γέλια και για κλάματα.

Η υπόθεση της επονομαζόμενης κρητικής μαφίας γίνεται εμφανές πως ξεπερνά την αποκάλυψη μιας εγκληματικής οργάνωσης, αναδεικνύοντας ακόμα ένα σκηνικό διαπλοκής κοινών ποινικών εγκληματιών με την εκκλησιαστική και την πολιτική εξουσία.

Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι καμία άλλη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά δεν έχει καταφέρει να παραγάγει τόσα πολλά σκάνδαλα-εγκλήματα όσα η κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη, με το ένα να διαδέχεται και να επικαλύπτει το άλλο: παρακολουθήσεις Predator, έγκλημα των Τεμπών, ναυάγιο Πύλου, ΟΠΕΚΕΠΕ, Greek Mafia, λίστες Πέτσα, καρτέλ ενέργειας - και ο κατάλογος δεν τελειώνει. Ολιγαρχική αναδιανομή του πλούτου, λεηλασία του δημόσιου τομέα, επίθεση στα φτωχότερα και πιο ευάλωτα στρώματα, διάλυση του κράτους δικαίου και θεσμική διαφθορά συνιστούν τους αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες της εξαετούς διακυβέρνησης της Ν.Δ.

Στην υπόθεση της Greek Mafia αποκαλύφθηκε η δράση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, με την προστασία νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, λαθρεμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, μέσω εκβιασμών, διαφθοράς κρατικών αξιωματούχων και έντονης βίας. Το μαφιόζικο κύκλωμα της Κρήτης φαίνεται πως περιλαμβάνει από εμπόρους ναρκωτικών και όπλων μέχρι διεφθαρμένους αστυνομικούς, δικαστικούς, διοικητές νοσοκομείων, δικηγόρους, κληρικούς, αγγίζοντας και πάλι ανθρώπους του κρατικού μηχανισμού και φτάνοντας ακόμα και στην αυλή του πρωθυπουργού.

Η κυβέρνηση μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρεμβαίνουν ενεργά ώστε να καθορίσουν τις εξελίξεις στην εκλογή νέου μητροπολίτη στην Κρήτη, έχοντας τον ίδιο «εκλεκτό» με την κρητική μαφία. Οι ανάρμοστες συμπτώσεις τείνουν να γίνουν κανονικότητα στο επιτελικό μας κράτος.

Μια υπόθεση που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως μια αστυνομική επιτυχία εξάρθρωσης ενός κυκλώματος προσθέτει ακόμα έναν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δείχνει να χάνει την ψήφο εμπιστοσύνης τόσο των ψηφοφόρων της όσο και οικονομικών συμφερόντων που την πριμοδότησαν. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και επιταχύνεται.