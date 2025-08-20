Κλοπή και απάτη

Ο χρόνος για τη ΔΕΘ και τα όσα θα πει εκεί ο Κ. Μητσοτάκης μετράει αντίστροφα. Βέβαια, το μέγαρο Μαξίμου έχει αρχίσει από την άνοιξη να καλλιεργεί προσδοκίες για το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών.

Οι διαρροές προς τον Τύπο πάνε κι έρχονται. Κυρίως στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, που αν αναλογιστούμε τι έχουν δημοσιεύσει κατά καιρούς για το θέμα, μάλλον ο πρωθυπουργός θα μοιράσει άφθονο χρήμα σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού.

Ετσι έχουν τα πράγματα; Είναι απολύτως βέβαιο πως το πακέτο που θα ανακοινωθεί θα είναι πολύ μικρό σε σχέσεις με όσα έχουν διαρρεύσει. Είναι επίσης βέβαιο πως θα υπάρξουν παροχές αλλά θα είναι στοχευμένες σε εκείνες τις επαγγελματικές ομάδες στις οποίες η κυβέρνηση στοχεύει για να αποκομίσει τα μεγαλύτερα και τα πιο ουσιαστικά οφέλη.

Θα δώσει εκεί που αισθάνεται, νιώθει ή γνωρίζει πως χάνει περισσότερο. Αρα δεν μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων που στόχο έχει να διορθώσει καταστάσεις και αδικίες αλλά για μια στοχευμένη πολιτική που ελπίζεται ότι θα αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για τη Ν.Δ.

Κατά συνέπεια, μιλάμε για ένα πακέτο που στην παρούσα φάση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της μικροκομματικής εκμετάλλευσης μέχρι να ζυγιστούν όλες οι επιπτώσεις, να τροποποιηθεί ανάλογα και να ανακοινωθεί.

Αλλά ό,τι και να δώσει ο κ. Μητσοτάκης η αλήθεια είναι μία. Το πρωτογενές υπερπλεόνασμα πέρσι έφτασε σε απόλυτους αριθμούς σχεδόν τα 5,5 δισ. ευρώ! Αρα όσα και να δώσει δεν πρόκειται να μας επιστρέψει πίσω όσα μας πήρε. Συνεχίζει μάλιστα να μας παίρνει, καθώς και φέτος φαίνεται να οδηγούμαστε σε ένα ανάλογο υπερπλεόνασμα.

Επίσης, οι φορολογικές κλίμακες δεν τιμαριθμοποιούνται, με αποτέλεσμα οι πενιχρές αυξήσεις στον βασικό μισθό να δίνονται με το ένα χέρι και να παίρνονται με το άλλο. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο πάνω από το 35% της ετήσιας αύξησης του φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες οφείλεται στην αλλαγή κλιμακίου φορολόγησης των πολιτών λόγω αύξησης μισθών.

Με απλά λόγια, το πακέτο της ΔΕΘ δεν θα είναι τίποτε διαφορετικό από μια μικρή επιστροφή των κλοπιμαίων όχι σε αυτούς που τα έχασαν αλλά σε εκείνους στους οποίους ποντάρει η κυβέρνηση για να ενισχύσει το πολιτικό προφίλ της. Αυτό, πιο απλά, λέγεται κλοπή και απάτη.