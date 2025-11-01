Η διπλωματία των μπουζουξίδικων

Ως γνωστόν, η ίδια θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη 4 Νοεμβρίου για να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της στη χώρα μας. Βέβαια, για τους εν Ελλάδι φίλους και θαυμαστές της η συγκεκριμένη διαδικασία μοιάζει μάλλον μια απλή τυπικότητα και συνεπώς τίποτα δεν τους εμποδίζει από το να διοργανώσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο μια σειρά εκδηλώσεις. Μάλιστα, στην προαναφερθείσα δεξίωση σε γνωστό πεντάστερο ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου θα τιμηθεί όπως κάθε χρόνο το σώμα των Αμερικανών πεζοναυτών, παραδόξως ως οικοδέσποινα της βραδιάς εμφανίζεται η ίδια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν θα έχει αναλάβει ακόμη τα καθήκοντά της.

Ως τις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία έφτασε η είδηση των πανηγυρικών προετοιμασιών της αθηναϊκής ελίτ για την υποδοχή της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ωστόσο, η αμετροέπεια, που συνήθως χαρακτηρίζει την ελληνική πραγματικότητα, στάθηκε ικανή για να δημιουργήσει αλγεινή εντύπωση στους διπλωματικούς κύκλους του Λονδίνου και της Ουάσινγκτον. Χαρακτηριστική η περίπτωση του γνωστού διπλωμάτη και συγγραφέα του αμερικανικού best seller «Diplomacy Lessons: Realism for an Unloved Superpower», Τζον Μπρέιντι Κίσλινγκ, ο οποίος στηλίτευσε την επιλογή της νέας ενοίκου της πρεσβευτικής κατοικίας των ΗΠΑ στην Αθήνα να παραστεί στο πάρτι υποδοχής που διοργανώνει προς τιμήν της ο γνωστός λαϊκός αοιδός Κωνσταντίνος Αργυρός, αλλά και σε δεξίωση σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, πριν καν επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Είναι σαφές πως η εγχώρια επιχειρηματική, πολιτική και κοσμική ελίτ βρίσκεται ήδη σε παροξυσμό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια πρόσκληση σε κάποιο από τα events του Σαββατοκύριακου, ωστόσο κάτι τέτοιο φαντάζει τουλάχιστον παράλογο στα μάτια έμπειρων διπλωματών που προέρχονται από χώρες με σοβαρή δημοκρατική και διπλωματική παράδοση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και η γνωστή βρετανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα «Daily Mail» σχολιάζοντας το γεγονός επισήμανε πως «η νέα πρέσβειρα της Αμερικής στην Ελλάδα σχεδιάζει μια εντυπωσιακή, πολυσυζητημένη εμφάνιση που έχει προκαλέσει ερωτήματα σε διπλωματικούς κύκλους σχετικά με το αν μια πολυτελής δεξίωση στέλνει το σωστό μήνυμα στους αντιπάλους της Αμερικής».

Μάλιστα, επικαλούμενη πηγή από την Αθήνα ανέφερε πως η Κίμπερλι θα ταξιδέψει με ιδιωτικό τζετ και θα παρευρεθεί στην «εκδήλωση στο Kentro Athinon, ένα νυχτερινό κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας όπου οι θαυμαστές παραδοσιακά πετούν λουλούδια στους καλλιτέχνες», προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη κίνηση «εγείρει ανησυχίες μεταξύ αυτών που τη βοηθούν να μεταβεί από τον ρόλο της σταρ του MAGA σε σοφή διπλωμάτισσα». Ακόμα υποστηρίζει πως η ίδια πηγή μιλώντας στην εφημερίδα ανέφερε πως οι ΗΠΑ με τέτοιες κινήσεις μοιάζουν περισσότερο με «μπανανία» και πως οι στρατηγικοί αντίπαλοι της Αμερικής, όπως η Ρωσία και η Κίνα, εκείνο το Σαββατοκύριακο θα γελούν.

Η φιλία της Γκιλφόιλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που πιθανόν κληρονομήθηκε από τον προηγούμενο ισχυρό άνδρα της αμερικανικής διπλωματίας στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη, καθώς οι δύο άνδρες συνδέονται με ισχυρή φιλία, έγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις μετά από ένα φιλανθρωπικό γκαλά του The Hellenic Initiative στο Λονδίνο στις 9 Οκτωβρίου, όπου ο γνωστός τραγουδιστής την ανέβασε στη σκηνή για να χορέψει με τον καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.