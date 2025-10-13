Ο ρόλος της Ελλάδας στη ειρηνευτική σύνοδο για τη Γάζα

Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετέχει στους δύο πρώτους πυλώνες και διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το θέμα της συμμετοχής της στις διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ασφάλειας στην Γάζα

Σε τρία επίπεδα εκτιμά η Αθήνα τον ρόλο της Ελλάδας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό αντικείμενο της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αργά το μεσημέρι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή 20 ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα κληθούν οι συμμετέχοντες στην ειρηνευτική σύνοδο να διαδραματίσουν στην εφαρμογή της εκεχειρίας στην Γάζα, ωστόσο ανώτατη διπλωματική πηγή εκτιμά ότι η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης θα μπορούσε να έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου. «Υπάρχουν τρεις πυλώνες που η χώρα μας μπορεί να έχει ρόλο: Στη συμμετοχή της Ελλάδας σε fund που θα αναλάβει την παροχή οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στη διαδικασία ανοικοδόμησης της Γάζας με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών και στον τομέα της ασφάλειας στην επόμενη μέρα της Γάζας», αναφέρει στην «Εφ.Συν.» η ίδια πηγή. Όπως τονίζει, η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετέχει στους δύο πρώτους πυλώνες και διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το θέμα της συμμετοχής της στις διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ασφάλειας στην Γάζα.

Ο προβληματισμός της Αθήνας για τη συμμετοχή της σε μια τύπου ειρηνευτική δύναμη, που μπορεί να αναπτυχθεί στην Παλαιστίνη, εκτός των επιφυλάξεων που συνήθως διατηρεί η Ελλάδα για την αποστολή στρατιωτικής δύναμης σε περιοχές κρίσης, ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε αυτόν το τομέα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο η Τουρκία. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν αποκλείεται η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια ειρηνευτική δύναμη, ειδικά αν συγκροτηθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.