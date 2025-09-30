Πόλεμος με... ελληνική υπογραφή στην Ουκρανία

Το στρατιωτικό της αποτύπωμα βάζει η ελληνική κυβέρνηση στον πόλεμο της Ουκρανίας με την αποστολή αμυντικού υλικού διαμέσου Τσεχίας. Οπως πληροφορείται η «Εφ.Συν.», η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας το αμέσως επόμενο διάστημα προτίθεται να διαθέσει προς πώληση ή με ισόποσης αξίας υλικά και πυρομαχικά προς ανταλλαγή, με διακρατική συμφωνία με την Τσεχία, 60 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα M110A2 διαμετρήματος 8 ιντσών (203 χιλιοστών) συνοδευόμενα από 150.000 βλήματα και γεμίσματα ιδίου διαμετρήματος, καθώς και χιλιάδες ρουκέτες διαμετρήματος 2,7 και ZUNI των 5 ιντσών.

Τα οβιδοβόλα και τα πυρομαχικά τους, όπως και οι ρουκέτες, έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) ως Μη Επιχειρησιακά Αναγκαίος Στρατιωτικός Εξοπλισμός (ΜΕΑΣΕ) καθώς θεωρούνται παλαιάς τεχνολογίας και δεν ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το αμυντικό υλικό προέρχεται από τα αποθέματα του Ελληνικού Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας και τα όπλα και τα πυρομαχικά θα παραδοθούν «όπου και όπως βρίσκονται» («where is, as is»). Επίσης, η στρατιωτική ηγεσία στην εισήγησή της υποστηρίζει ότι η εξαγωγή στρατιωτικού υλικού δεν επηρεάζει την άμυνα της χώρας και ότι θα εξασφαλιστούν πόροι συνολικής αξίας 199,4 εκατομμυρίων ευρώ οι οποίοι θα διατεθούν για τις εξοπλιστικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά, στρατιωτικοί κύκλοι εκφράζουν προβληματισμό για το γεγονός ότι αφαιρούνται οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, χωρίς να έχει προηγηθεί η αντικατάστασή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην αποστολή πολεμικού υλικού περιλαμβάνονται:

● 60 A/K οβιδοβόλα M110A2 εκτιμώμενης αξίας κατ’ ελάχιστον 31.219.000 ευρώ

● 50.000 βλήματα «υψηλής εκρηκτικότητας» (HE: High Explosive) τύπου M106 με γέμισμα M2 έναντι ποσού κατ’ ελάχιστον 41,5 εκατ. ευρώ

● 40.000 βλήματα μακρού βεληνεκούς τύπου M650 HERA (High Explosive Rocket-Assisted: υψηλής εκρηκτικότητας, υποβοηθούμενα από πύραυλο) με γέμισμα M188A1, εκτιμώμενης αξίας κατ’ ελάχιστον 60 εκατ. ευρώ

● 30.000 βομβιδοφόρα βλήματα τύπου M404 ICM (Improved Conventional Munition: βελτιωμένο συμβατικό πυρομαχικό) μετά γεμίσματος M188A1 έναντι ποσού κατ’ ελάχιστον 33 εκατ. ευρώ

● 30.000 βομβιδοφόρα βλήματα τύπου M509A1 DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition: διπλής χρήσης βελτιωμένο συμβατικό πυρομαχικό) μετά γεμίσματος M188A1, ελάχιστης εκτιμώμενης αξίας 33,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι κάθε βλήμα Μ509A1 διασπείρει 180 βομβίδες διπλής χρήσης κατά θωρακισμένων στόχων (με το κοίλο γέμισμα που είναι εξοπλισμένες) και κατά προσωπικού τύπου M42.

Αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση τη Σύμβαση του Οσλο για τα πυρομαχικά διασποράς η διακίνηση αυτού του είδους των πυρομαχικών έχει απαγορευτεί. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΘΑ, η απαγόρευση δεν αφορά την Ελλάδα διότι δεν έχει υπογράψει την εν λόγω Σύμβαση.

Ο τελικός προορισμός του στρατιωτικού υλικού αναμένεται να είναι τα πεδία μαχών στην Ουκρανία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα ενισχύει στρατιωτικά το Κίεβο καθώς από την έναρξη του πολέμου με διάφορους τρόπους έχουν αποσταλεί πυρομαχικά, κυρίως βλήματα των 155 χιλιοστών, για τις ανάγκες του ουκρανικού πυροβολικού.

Το ζήτημα της διάθεσης στρατιωτικού υλικού απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, στην οποία παρευρέθησαν ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, και η στρατιωτική ηγεσία. Τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος τοποθετήθηκαν θετικά στην εισήγηση της ηγεσίας του υπουργείου Αμυνας, ενώ τα μέλη της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις, ειδικά για την αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση, για την πώληση του πολεμικού υλικού απαιτείται απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει, υπό τον πρωθυπουργό, το επόμενο διάστημα.

Ελικόπτερα «Χιούι» και τεθωρακισμένα Μ-113 στον Λίβανο

Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί επίσης τη διάθεση ελικοπτέρων γενικής χρήσης UH-1H, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, Μ-113 και ανταλλακτικών τους, στην κυβέρνηση του Λιβάνου, με σκοπό την εμβάθυνση των διπλωματικών και αμυντικών διμερών σχέσεων, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την αποτελεσματική εφαρμογή της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με αμερικανική πρωτοβουλία.

Οπως έχει γράψει η «Εφ.Συν.», η αποστολή αμυντικού υλικού πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μνημονίου στρατιωτικής συνεργασίας που έχει συμφωνήσει η Αθήνα με τη Βηρυτό, μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον Λίβανο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να διαθέσουν 4 ελικόπτερα UH-1H και να συνδράμουν στην τεχνική υποστήριξή τους. Η αποστολή των ελικοπτέρων στον Λίβανο γίνεται στη λογική ότι τα «Χιούι» θα αντικατασταθούν από τα αμερικανικά ελικόπτερα UH-60M Black Hawk. Επίσης, στον Λίβανο θα σταλούν 9 τεθωρακισμένα οχήματα Μ-113 και ποσότητες ανταλλακτικών που απαιτούνται για την υποστήριξή τους. Τέλος, στις ελληνικές προτάσεις για στρατιωτική συνεργασία περιλαμβάνεται η δυνατότητα φοίτησης, μέσω υποτροφιών, Λιβανέζων στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.