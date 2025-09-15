Ξαναρχίζουν επαφές με τη Λιβύη για ΑΟΖ

«Θα έχουμε πάρα πολύ άμεσα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πολύ άμεσο διάστημα. Εγώ θα υποδεχθώ την επόμενη εβδομάδα τον υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Ηδη έχουμε κάνει ανάλογες συζητήσεις και με την ανατολική Λιβύη. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία συζητά στο υψηλότερο επίπεδο με τις ηγεσίες των δύο πλευρών», σημείωσε με νόημα ο υπουργός.

Tην αισιοδοξία του για την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Λιβύης σχετικά με τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο άμεσο μέλλον εξέφρασε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γ. Γεραπετρίτης λίγες ημέρες πριν από την επίσημη επίσκεψη του Λίβυου υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Αντώνη Ατζολέτο και Γιάννη Καντέλη, υποστήριξε πως υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση από τη μεταβατική κυβέρνηση στη δυτική Λιβύη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις.

Παράλληλα, ερωτηθείς, δεν απέκλεισε οι συζητήσεις να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, αποκρούοντας ταυτόχρονα την κριτική πως η Ελλάδα έχει χάσει το έρεισμά μας στη Λιβύη. Ολα αυτά τη στιγμή που το φως της δημοσιότητας έχει δει και η ρηματική διακοίνωση/απάντηση της Ελλάδας στις αιτιάσεις της λιβυκής πλευράς σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες ανάμεσα στις δύο χώρες που είχαν κατατεθεί στον ΟΗΕ και αμφισβητούσαν την ελληνική δικαιοδοσία στα δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης που δημοπρατήθηκαν πρόσφατα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Αθήνας, αλλά και τη νομιμότητα της ελληνο-αιγυπτιακής συμφωνίας και της απόφασης για οριοθέτηση της ΑΟΖ στο Ιόνιο.

Η ελληνική απάντηση τη δεδομένη χρονική συγκυρία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει τη διαπραγματευτική βάση της Ελλάδας σε μια ενδεχόμενη επανεκκίνηση των συνομιλιών για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την αφρικανική χώρα, που είχαν διακοπεί πριν από περίπου μια δεκαπενταετία.

Η ελληνική επιστολή στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, απορρίπτει τις αξιώσεις της Λιβύης σχετικά με το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν διαθέτουν κοινά θαλάσσια σύνορα, λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι το μνημόνιο «παραβλέπει τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών και προσπαθεί να αλλοιώσει τον γεωγραφικό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις σχέσεις που επιχειρεί να αναθερμάνει η ελληνική πλευρά και με το έτερο κέντρο εξουσίας της διαιρεμένης χώρας, επισημαίνοντας πως μετά τις συναντήσεις του με τον στρατάρχη Χαφτάρ και του γιους του που ελέγχουν την Ανατολική Λιβύη «δεν έχει υπάρξει εξέλιξη σε ό,τι αφορά την κύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, μολονότι υπάρχει η προβλεπόμενη πίεση και αναπτύσσουμε διαρκώς τις σχέσεις μας με τις δύο πλευρές», κατέληξε με νόημα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.