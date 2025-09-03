Το ΥΠΕΞ «αδειάζει» Κικίλια

«Δεν υπάρχει καμία επίσημη ή άτυπη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα τουρκικά αλιευτικά»

«Δεν υπάρχει καμία επίσημη ή άτυπη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα τουρκικά αλιευτικά», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού κατά την επίσημη ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, διαψεύδοντας τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια ο οποίος πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη είχε αναφέρει ότι η δραστηριότητα των Τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο είναι αποτέλεσμα «άτυπης ελληνοτουρκικής συμφωνίας» που είχε γίνει επί ημερών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ως αντάλλαγμα της απελευθέρωσης των Ελλήνων στρατιωτικών το 2018.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα για παράνομη αλιεία από τους Τούρκους ψαράδες, ακόμη και εντός χωρικών υδάτων, ανέφερε ότι «το ζήτημα διερευνάται και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν υπάρξει παραβιάσεις θα προβούμε στις δέουσες ενέργειες.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών το 2017 (Δημήτρης Κούκλατζης και Άγγελος Μητρετώδης), ο κ. Κικίλιας παραδέχθηκε ότι «ενδώσαμε λόγω των διπλωματικών διαπραγματεύσεων», αναφέροντας εμμέσως μια άτυπη, ελληνοτουρκική συμφωνία για την απελευθέρωσή τους - η οποία, όπως τόνισε, επηρέασε και τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των θαλάσσιων διελεύσεων.