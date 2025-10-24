Λεπτομέρειες-σοκ για το «γαλάζιο» κύκλωμα

Η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατονόμασε τέσσερις προέδρους του Οργανισμού ως ρυθμιστές του πλαισίου διαφθοράς και συγκάλυψης ● Σε ρόλο πρωταγωνιστή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ● Μίλησε για αφόρητες πιέσεις, εμπόδια και απειλές που δέχονταν αυτή και οι συνάδελφοί της όταν εντόπιζαν παρατυπίες και ανακρίβειες

Το... αλεξίσφαιρο «γαλάζιο» κύκλωμα που έκλεβε τα εκατομμύρια των αγροτικών επιδοτήσεων, κάτω από την ομπρέλα συγκεκριμένων διοικήσεων του Οργανισμού και με τη γνώση υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αποκάλυψε με κάθε λεπτομέρεια η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρόσωπο-κλειδί στη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέδραμε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά τη διάρκεια της 10ωρης κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή:

● Eξέφρασε την πεποίθηση ότι ήταν σε γνώση του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ρόλο πρωταγωνιστή ο Λευτέρης Αυγενάκης. Η πολύ έντονη πίεση υπήρξε όταν υπουργοποιήθηκε ο Αυγενάκης, τότε οι επισκέψεις του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») πύκνωσαν στον Οργανισμό και εκδηλώθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «απόβαση» των Κρητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

● Για τη σχέση της με τον κ. Αυγενάκη, ανέφερε ότι τη μία και μόνη φορά που συναντήθηκε με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, της είπε «δεν σε ξέρω ούτε θέλω να σε ξέρω», ενώ επί διοίκησης Μπαμπασίδη δήλωσε πως υπήρξαν έντονες πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ που αφορούσαν τον κτηνοτρόφο Ξυλούρη.

● Αναφερόμενη στον νυν υπουργό Κ. Τσιάρα, ισχυρίστηκε πως αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντάς της πως «εάν την υπογράψω είναι σαν να δικαιώνεσαι», ενώ όταν τον ενημέρωσε ότι είχε δεχτεί προτάσεις από το εξωτερικό, σχολίασε συγκαταβατικά «γιατί δεν δέχτηκες;». Για τον Μάκη Βορίδη η μάρτυρας δήλωσε πως δεν είχε γνώση.

● Κατονόμασε τέσσερις προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ (τον υπόδικο Δημήτρη Μελά, τον βουλευτή της Ν.Δ. Φάνη Παπά, τον Κυριάκο Μπαμπασίδη και τον Νίκο Σαλάτα) ως ρυθμιστές του πλαισίου διαφθοράς και συγκάλυψης που αναπτύχθηκε στον Οργανισμό και του εχθρικού, εναντίον της, κλίματος από τη στιγμή που άρχισε να διερευνά τους ύποπτους ΑΦΜ.

● Μίλησε για αφόρητες πιέσεις, εμπόδια και απειλές που δέχονταν συνάδελφοί της (ανέφερε τον υπάλληλο στην Κρήτη Γ. Καλλιούρη) όταν εντόπιζαν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, παρατυπίες και ανακρίβειες. Πρόσθεσε ακόμη ότι τα συστήματα εξυγίανσης κρατήθηκαν μακριά για να συνεχίζεται το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων. Αντιθέτως, για τους πρώην προέδρους Γρ. Βάρρα και Ευ. Σημανδράκο, είπε ότι απομακρύνθηκαν γιατί προσπάθησαν να αποκαλύψουν την απάτη. Οι πληρωμές, επί Σημανδράκου, πρόσθεσε, γίνονταν απρόσκοπτα, με τη συμβολή του κυβερνητικού νέφους και την εργασία των υπαλλήλων, χωρίς τη συμμετοχή τεχνικού συμβούλου. Και στην περίοδο του Γιώργου Γεωργαντά πίστωσε επίσης προσπάθεια εξυγίανσης του Οργανισμού.

● Για τη στοχοποίησή της από την πολιτική ηγεσία, χαρακτήρισε casus belli τη φράση που είπε μπροστά στον κ. Αυγενάκη «αφήστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει». Αυτό ήταν το «μέγα λάθος μου», εξήγησε, γιατί γνώριζαν πλήρως στο υπουργείο τις παρανομίες που γίνονταν στον Οργανισμό.

● Κατήγγειλε ότι τον Οργανισμό σκεπάζουν ο φόβος και οι απειλές, εξηγώντας ότι ο πόλεμος που δέχτηκε η ίδια είχε μόνο σκοπό να της κλείσει το στόμα και να παραδειγματίσει όποιον άλλον είχε πρόθεση να αναδείξει τις σκανδαλώδεις λειτουργίες που οδηγούσαν στη διασπάθιση κοινοτικών πόρων. «Επρεπε να σωπάσω και μαζί με εμένα έπρεπε να σωπάσει οποιοσδήποτε άλλος που μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να μιλάει. Το σύστημα είναι πανίσχυρο και μπορεί να διαχέει φόβο», είπε επί λέξει. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι πειθαρχικές διώξεις που κινήθηκαν εναντίον της συνέπεσαν με την απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κατάθεσή της στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, «ποιοι ήταν αυτοί που διαχέουν τον φόβο», απάντησε: «Σε εμένα φόβο διαχέει η διοίκηση Μπαμπασίδη στο σύνολό της και ο Ξυλούρης γιατί είχε φτάσει στο σημείο να παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι μου. Μίλησε μάλιστα με τα παιδιά μου. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήμουν το “μαύρο πρόβατο”. Κάποιοι συνάδελφοι με λένε τρελή, έτσι έχω βιώσει τον φόβο, με τη στοχοποίηση, τη λάσπη που συνεχίζεται και τώρα».

● Για τα ψεύτικα χωράφια του Γ. Ξυλούρη, η μάρτυρας προσκόμισε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι είχε ενημερώσει τον κ. Μπαμπασίδη για τις ψευδείς δηλώσεις της οικογένειας Ξυλούρη. Σε αυτό φαίνεται η Αικατερίνη Ξυλούρη να δηλώνει δύο ελαιώνες στη Χίο, σε σημείο όπου δεν υπήρχαν ελιές και ο Βασίλειος Ξυλούρης δύο κτήματα στην Πάρο 211 στρεμμάτων, σε περιοχή δασικής έκτασης!

Για τη σύγκρουσή της με τον πρώην πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη κατέθεσε ότι δεν ήθελε να τη βλέπει. Το πρώτο πειθαρχικό, όπως είπε, της γνωστοποιήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την απόσπασή της, με τον κ. Μπαμπασίδη να φτάνει στο σημείο να ζητά εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί η ίδια πηγαίνει κι εργάζεται στα γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. Με εντολή Μπαμπασίδη είπε ακόμη ότι ανοίχτηκε η ντουλάπα του γραφείου της και αφηγήθηκε μια «εξευτελιστική» διαδικασία στην οποία την υπέβαλαν στη συνέχεια, ζητώντας της να παραδώσει το περιεχόμενό της.

Για τις κομπίνες με τον αριθμό των ζώων, η μάρτυρας προσκόμισε μια αποκαλυπτική έκθεση ελέγχων του Οργανισμού που είχε σταλεί στον κ. Βάρρα το 2020. Σε αυτή φαίνεται ότι συγκεκριμένο ζευγάρι ελεγκτών έκανε ελέγχους στην Κρήτη δηλώνοντας αριθμούς ζώων που είναι παντελώς αδύνατον (πάνω από 800) να μετρήσουν δύο άνθρωποι σε μία μέρα. Σε μια τέτοια καταμέτρηση, τον Νοέμβριο του 2024, η Σταυρούλα Κουρμέντζα πίστωσε 2.500 πρόβατα στον Γιώργο Ξυλούρη!

Οταν ρωτήθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εάν σήμερα φοβάται για τη ζωή της, μετά τους διαλόγους που δημοσιοποιήθηκαν (με τον περιβόητο Ξυλούρη να δηλώνει πως με 50.000 θα «καθάριζε» αν τη σκότωνε), απάντησε: «Δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβάμαι. Οταν είδα ότι η ζωή μου αποτιμάται για 50.000 ευρώ σοκαρίστηκα».