Οι επτά προκλήσεις Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή

Σόου υπεροψίας από τον πρωθυπουργό, ο οποίος κλιμάκωσε την περιφρονητική του στάση απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά και τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό. Τι είπε στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Εκρηκτική ήταν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μέσα στη βουλή κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική της χώρας, με τον πρωθυπουργό να ρίχνει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης.

Δεν αποτελεί είδηση η αλαζονική στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ιδιαίτερα απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, όμως αυτή την φορά ο πρωθυπουργός προχώρησε σε δηλώσεις και κινήσεις που δε είχε κάνει στο παρελθόν.

Αποχώρηση και απαξίωση της Βουλής

Από τα πολλά προσβλητικά που εκστόμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκορύφωμα ήταν η απόφασή του να δηλώσει ευθαρσώς από μικροφώνου ότι δεν θα παρακολουθήσει ολόκληρη την συζήτηση, επειδή οι πολιτικοί αρχηγοί δεν σεβάστηκαν τον χρόνο που τους δόθηκε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραβιάζοντας, βέβαια, και ο ίδιος τον χρόνο που είχε στη διάθεσή του, σημείωσε λίγο πριν τελειώσει τη δευτερολογία του «θέλω να ενημερώσω τους κυρίους συναδέλφους ότι δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω όλη τη συζήτηση, διότι αν είχατε φροντίσει να τηρήσετε τον χρόνο σας θα ήμασταν τώρα δύο ώρες μείον σε σχέση με το πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής αν θέλετε πραγματικά να υπάρχει δική μου παρουσία, θα πρέπει να φροντίζετε να τηρείτε τον χρόνο σας. Όχι, δεν έχω καμία υποχρέωση να σας ακούω να μιλάτε τον διπλό χρόνο από αυτόν τον οποίο έχετε. Δεν έχω καμία υποχρέωση να το κάνω. Θα σεβαστείτε εσείς τη Βουλή για να μπορώ και εγώ να σέβομαι εσάς».

Μαθήματα «συμπεριφοράς» για τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να ψέξει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τα λόγια που χρησιμοποίησε για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί να είναι… πιο προσεκτικοί για το πώς θα μιλάνε για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα συνιστούσα περισσότερη προσοχή, διότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι εκλεγμένος και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος» είπε δεχόμενος και θερμό χειροκρότημα από την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Η ατάκα για χώρα ρεντίκολο

Ντροπιαστική, πάντως, ήταν η αναφορά του στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία επανήλθε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του με διάθεση να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός της χώρας που οι κυβερνήσεις της παράταξής του οδήγησαν στα βράχια ανέφερε χωρίς αιδώ «είμαι Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα. Και κάνω την Ελλάδα ισχυρή και επενδύω στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το “ρεντίκολο” της Ευρώπης, όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», ενώ δεν φρέναρε ούτε στη διαμαρτυρία του Σωκράτη Φάμελλου αναφέροντας «γιατί, δεν ήταν η Ελλάδα το “μαύρο πρόβατο” επί ημερών σας; Δεν ήταν περίγελος η Ελλάδα επί των ημερών σας; Δεν μας ξεφτιλίσατε όταν κάνατε το δημοψήφισμα και πήγατε να οδηγήσετε τη χώρα στον γκρεμό; Τα ξεχάσατε όλα αυτά».

«Μην γκαρίζετε»

Λίγες ημέρες αφότου ο πρωθυπουργός άνοιξε εκ νέου την αγκαλιά της ΚΟ της Ν.Δ. για τον Δημήτρη Κυριαζίδη, τον οποίο είχε διαγράψει πριν από επτά μήνες για τη χυδαία έκφραση που είχε πετάξει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επέλεξε να κινηθεί κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε αναλόγου ύφους ρητορική.

Την ώρα που σημείωνε ότι στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάνε και ο Φραπές και ο Χασάπης και ο Μυλωνάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου του αντέτεινε «εσείς θα έρθετε;» για να της απαντήσει χυδαία «μην γκαρίζετε».

Ανοικοδόμηση όπως μπίζνες;

Αφού επιδίωξε σε πολλές περιπτώσεις να αποκρούσει τη σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης για την υπέρ Νετανιάχου στάση στο θέμα της Παλαιστίνης και αφού δεν τόλμησε ούτε τώρα να πει τη λέξη «γενοκτονία», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αισθάνθηκε την ανάγκη να δηλώσει «παρών» εκ μέρους της χώρας για μπίζνες στη Γάζα.

Στην περιοχή που έχει ισοπεδώσει το Ισραήλ και ο Τραμπ φαντασιώνεται ως ένα σπουδαίο οικόπεδο real estate, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν δίστασε να σημειώσει με ανθρωπιστικό προσωπείο «φαντάζομαι ότι κανείς κατατρεγμένος Παλαιστίνιος δεν θέλει ή δεν θα μπορεί να ζήσει σε αυτόν τον έρημο τόπο έτσι όπως, δυστυχώς, τον έχουν μετατρέψει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Και αν, ναι, αυτό σημαίνει ρόλο της Ελλάδος στην ανοικοδόμηση της Γάζας, καλώς το σημαίνει. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, εκτός αν θέλετε οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στις σκηνές μέσα στα ερείπια».

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν βολεύει τα ελληνικά συμφέροντα

Υπεραμύνθηκε, όπως, αναμενόταν, των ελάχιστων και αναποτελεσματικών παρεμβάσεων της κυβέρνησής του για το θέμα της Γάζας και επιχείρησε να εξηγήσει γιατί δεν τόλμησε ούτε τώρα να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης.

Πέρα από διάφορες φιοριτούρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος «αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ» για να συμπληρώσει «αυτή είναι η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης, ότι σε αυτή τη συγκυρία η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους τώρα και όχι σε κάποιο διάστημα από τώρα, όταν ακόμα οι συνθήκες είναι ανώριμες, όταν δεν έχει ακόμα εξυγιανθεί η Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να έχουμε κάποιον συνομιλητή, δεν θα προωθούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα».

Το άσπρο - μαύρο για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος, ο πρωθυπουργός, υπό το βάρος των καθημερινών αποκαλύψεων για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έσπευσε να επαναλάβει την κυβερνητική γραμμή του «συμβαίνουν και αλλού» με αφορμή την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέα.

«Επιτρέψτε μου μία καταληκτική παρατήρηση, με μία πολιτική χροιά. Καταρχάς, άκουσα να λέτε και εσείς και ο κ. Ανδρουλάκης ότι έχει "κατασκηνώσει" στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να σας παραπέμψω στις δηλώσεις τις οποίες έκανε η Ευρωπαία Εισαγγελέας όταν ήρθε στην πατρίδα μας και είπε ορισμένα πολύ προφανή πράγματα: ότι διαφθορά υπάρχει παντού, ότι δεν επιτρέπεται υποθέσεις οι οποίες ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη να τύχουν αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έσπευσε να κρυφτεί πίσω από την Εξεταστική που ελέγχει πλήρως η Ν.Δ. για να κάνει λόγο για διαχρονικό πρόβλημα και να καταλήξει ότι θα έρθουν στην εξεταστική και ο Φραπές και ο Χασάπης και ο Μυλωνάκης, «ξεχνώντας» να τοποθετηθεί για την κατηγορηματική άρνηση που έδειχνε μέχρι πρότινος η κυβερνητική παράταξη.