Το στεγαστικό ενώνει την Αριστερά

Σε πολιτικό εργαστήρι μετατράπηκε η χθεσινή εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Α’ Αθήνας για το μείζον θέμα της εποχής, το στεγαστικό. Ο γραμματέας της πολιτικής οργάνωσης «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης, η βουλεύτρια-κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Εφη Αχτσιόγλου, και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης», Κώστας Ζαχαριάδης, συζήτησαν με θέμα «Η στέγη είναι δικαίωμα: οι προτάσεις του προοδευτικού χώρου για τη στεγαστική κρίση».

Ξεκινώντας από το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., αφού χαρακτήρισε «αγαπημένους συντρόφους» τους άλλους δύο ομιλητές, υπογράμμισε: «Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η φωτογραφία σήμερα είναι από το παρελθόν, διαφωνώ μαζί τους. Είναι εικόνα από το μέλλον στις νέες μεγάλες προκλήσεις και ευθύνες που έχει να αντιμετωπίσει ο ευρύτερος χώρος μας».

Και πρόσθεσε: «Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη Ν.Δ., η περιχαράκωση και ο σεχταρισμός είναι καταστροφή για την ευρύτερη παράταξη. Είναι η ώρα να τολμήσουμε, είναι η ώρα να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις». Αυτός είναι ο δρόμος, εν τέλει, που «μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της Ν.Δ. στην αντιπολίτευση. Προοδευτική συνεργασία. Ετσι μπορεί να γυρίσει η χώρα σελίδα. Με ενότητα, ανασυνθέσεις, υπερβάσεις, ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά».

Από την πλευρά της, η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε προφανές ότι καμία διαφορετική στρατηγική δεν θα έχει την ευκαιρία να γίνει πράξη «αν αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικοί σχηματισμοί, υπαρκτοί ή μελλοντικοί, δεν κινηθούν στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάμεων, της ενότητας».

Και με έμφαση η Εφη Αχτσιόγλου δήλωσε: «Κανένας μόνος του σήμερα δεν μπορεί. Και συγχρόνως κανένας εργαζόμενος εκεί έξω δεν αντέχει άλλη μια τετραετία φτωχοποίησης και υποβάθμισης της ζωής του. Με αυτό το αίτημα, το γνήσιο, λαϊκό και ουσιαστικά αριστερό είναι που θα αναμετρηθούμε όλοι». Με καταληκτική διαπίστωση, «χρειαζόμαστε ένα σοκ συσπείρωσης, μαχητικού στίγματος και προγραμματικής αυτοπεποίθησης. Αν αυτό συμβεί, να είστε βέβαιοι ότι η σημερινή φαινομενικά κραταιή κυριαρχία της Δεξιάς δεν θα έχει και πολλές μέρες μπροστά της».

Για τη στεγαστική κρίση και το όραμα του «Κόσμου» μίλησε ο Πέτρος Κόκκαλης: «Η στεγαστική κρίση δεν είναι πια κοινωνικό σύμπτωμα· είναι ο καθρέφτης μιας βαθιά άδικης οικονομίας», κι ακόμη, «η στεγαστική κρίση δεν θα λυθεί από την αγορά. Θα λυθεί από την κοινωνία που αποφασίζει να πάρει πίσω τον χώρο της».

Ξεδιπλώνοντας δε την πρότασή του («Hellas2030»), διευκρίνισε ότι «δεν είναι απλώς ένα σχέδιο. Είναι μια δέσμευση απέναντι στη νέα γενιά: να μη μεγαλώνει σε κρύα σπίτια και ζεστά λόγια». Εν κατακλείδι, «κανένα σπίτι χωρίς ενέργεια, καμία επένδυση χωρίς κοινωνική αξία», αυτό είναι το όραμα του «Κόσμος». Αυτό είναι το μέλλον που χτίζουμε - μαζί», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπαϊράμογλου, παρενέβη ο Βασίλης Δελής, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου ΕΝΑ. (Σε προσεχές φύλλο της εφημερίδας μας θα επανέλθουμε με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις των τριών ομιλητών για τη στέγη.)