Το δυνητικό «σκορ» για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

Η Marc παρουσίασε σήμερα το δεύτερο κύμα ευρημάτων της πολιτικής έρευνας που διεξήγαγε για λογαριασμό του ANT1.
Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό σύστημα, το 30,8% απάντησε θετικά, το 34% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και το 32,1% απάντησε αρνητικά.
Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά για το πολιτικό σύστημα, το 23,7% απάντησε θετικά, το 32,4% ούτε θετικά, ούτε αρνητικά και το 41,5% αρνητικά.
Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα ψήφου ενός κόμματος υπό την Μαρία Καρυστιανού, το 15,1% απαντά σίγουρα ναι και το 17,2% μάλλον ναι, ενώ το 15,1% απάντησε μάλλον και 42,2% σίγουρα όχι.
Σε ερώτηση για το πόσοι θα ψήφιζαν ή δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 10,2% απάντησε σίγουρα ναι, το 13,8% μάλλον ναι, ενώ το 16% είπε μάλλον όχι και το 56,8% σίγουρα όχι.
Αντίστοιχα, για το του Αντώνη Σαμαρά, το 5,8% απάντησε ότι θα ψήφιζε σίγουρα ναι, το 10,5% μάλλον ναι. Το 18,9% μάλλον όχι και το 62,5% σίγουρα όχι.
