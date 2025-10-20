MARC: Ποιος ο καταλληλότερος για τη συσπείρωση της κεντροαριστεράς

Η κάθε άλλο παρά αμελητέα δυναμική της πολιτικής επανόδου στο χώρο της κεντροαριστεράς, του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα -για τον οποίο ωστόσο παραμένει αίνιγμα πότε κι αν θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή-, είναι μάλλον η είδηση που προκύπτει από την έρευνα της MARC για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα.

Η αγανάκτηση που πλέον «βράζει»

Κατά τα άλλα, πρόκειται για άλλη μία δημοσκόπηση η οποία αποτυπώνει τα υψηλότατα ποσοστά λαϊκής δυσαρέσκειας: αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 63,7% των ερωτηθέντων (46,6% αρνητικά, 17,1% μάλλον αρνητικά). Μάλιστα, περίπου το 30% των ψηφοφόρων της ΝΔ αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση. Ακρίβεια, έγκλημα στα Τέμπη, σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και κατάσταση στο χώρο της υγείας φαίνονται να αποτελούν τα βασικότερα ζητήματα που «καίνε» την κυβέρνηση.

Ο κ. Τσίπρας είναι το άτομο που φαίνεται, από τις απαντήσεις, να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλο για την επανασυσπείρωση του χώρου της κεντροαριστεράς. Επιπλέον σε στοχευμένο «crash test» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα φέρεται να προτιμά για πρωθυπουργό το 24,3% των ερωτηθέντων, φέρνοντάς τον στη δεύτερη θέση.

Μικραίνει η ψαλίδα

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5% στην πρόθεση ψήφου, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ (11,1%) και τρίτη την Πλεύση Ελευθερίας (8,6%).

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (24%) στο ερώτημα για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεντρώνει το 6,6%. «Κανένας ιδιαίτερα» λέει το 26,1%. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνει στο 44%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει το 13,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 11,1%, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης.

Άλλο ερώτημα που τέθηκε στους μετέχοντες στη δημοσκόπηση ήταν ποιον προτιμούν για πρωθυπουργό ανάμεσα στους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Το 33,9% προτιμούν τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, το 24,3% τον πρώην πρωθυπουργό και το 11,3% τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Άλλον» απαντά το 11,2% στο ίδιο ερώτημα.

Ερωτηθέντες ποιος εκφράζει καλύτερα τον χώρο της κεντροδεξιάς, το 38,8% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 13,1% τον Αντώνη Σαμαρά, το 12,7% τον Κυριάκο Βελόπουλο και το 7,1% την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5%, χάνοντας μισή μονάδα σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Marc τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα με 11,1% (από 10,4%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας (8,6% από 9,3) και ακολουθούν Ελληνική Λύση (7,5%), ΚΚΕ (6,9%), ΣΥΡΙΖΑ (5,8%) και Φωνή Λογικής (3,1%), ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 14,5%.

Από την εκτίμηση ψήφου προκύπτει Βουλή με οκτώ κόμματα. Συγκεκριμένα, η ΝΔ είναι στο 30,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 14%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,8% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση (9,5%), ΚΚΕ (8,4%), ΣΥΡΙΖΑ (7%), Φωνή Λογικής (3,8%) και ΜέΡΑ25 (3,2%).

Την ίδια ώρα, αρνητικά αξιολογεί το 74,8% το ΠΑΣΟΚ (43,3% αρνητικά, 31,5% μάλλον αρνητικά). Εξάλλου, το 50% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ επίσης «βαθμολογούν» αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 30,6%, έναντι 8,5% της Ζωής Κωνσταντοπούλου και 7,3% του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην ερώτηση που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, η καταπολέμηση της ακρίβειας συγκεντρώνει το 67,7%, με δεύτερη την υγεία/ περίθαλψη (42,6%) και τρίτη την παιδεία (29,7%). Η καταπολέμηση της ακρίβειας είναι το σημαντικότερο θέμα και στους ψηφοφόρους της ΝΔ (69%).

Περισσότερο πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση προκαλεί η ακρίβεια/βιοτικό επίπεδο (37,7%) και τα Τέμπη συγκεντρώνουν το 31,1%. Ωστόσο, στις ηλικίες 17-44 ετών τα Τέμπη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (38%).

