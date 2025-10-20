Απαγόρευση εισόδου Έλληνα δημοσιογράφου στην Τουρκία - Ενόχληση Αρβανίτη, Αρναούτογλου

«Η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν μπορούν να σιωπούν στο όνομα των “ήρεμων νερών”», σημειώνει ο ευρωβουλευτής της αριστεράς Κώστας Αρβανίτης • «Η Ευρώπη δεν μπορεί να σιωπά», αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου από το ΠΑΣΟΚ

Την έντονη ενόχλησή του για την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του Έλληνα δημοσιογράφο Νίκου Ασλανίδη εκφράζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης και του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Ο Νίκος Ασλανίδης συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή με σκοπό την επίσκεψη στον oικουμενικό πατριάρχη, την οποία οργάνωσε το μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ, όμως δεν του δόθηκε άδεια να μπει στη χώρα - χωρίς να δοθεί σαφής αιτιολόγηση.

Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την ευρωπαϊκή επιτροπή να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από την Τουρκία και από την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει θεσμικά και πολιτικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Κάγια Κάλας και ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο να αξιολογήσει το περιστατικό στο πλαίσιο της γενικότερης κατάστασης της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία.

Η δήλωση του ευρωβουλευτή:

Η απαγόρευση εισόδου του Έλληνα δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία, με τον αόριστο χαρακτηρισμό «επικίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας», αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Ο Νίκος Ασλανίδης, βραβευμένος δημοσιογράφος και δημιουργός ιστορικών ντοκιμαντέρ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τους αγνοουμένους της Κύπρου, συμμετείχε σε αποστολή της ΕΣΗΕΜΘ στην Κωνσταντινούπολη. Παρά την επίσημη συμμετοχή του σε δημοσιογραφική αποστολή, οι τουρκικές αρχές τον σταμάτησαν στα σύνορα, τον χαρακτήρισαν “επικίνδυνο” και του απαγόρευσαν την είσοδο, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Ίσως τα ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη για τη γενοκτονία των Ποντίων και για τα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν ενοχλήσει την Άγκυρα, όπως η ιστορική αλήθεια πάντα ενοχλεί τα αυταρχικά καθεστώτα

Η στοχοποίησή του δεν είναι τυχαία. Είναι ένα ακόμη επεισόδιο στην πολιτική εκφοβισμού και φίμωσης που εφαρμόζει η Άγκυρα απέναντι σε δημοσιογράφους, ερευνητές και ακτιβιστές. Το γεγονός ότι Ευρωπαίος πολίτης και μάλιστα δημοσιογράφος, εμποδίστηκε να εισέλθει σε υποψήφια προς ένταξη χώρα της ΕΕ, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων, για τη διαφάνεια στις διεθνείς συνεργασίες ασφαλείας και για το πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών.

Καλούμε:

• Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από την Τουρκία και να διασφαλίσει ότι η ενταξιακή πορεία δεν μπορεί να συνυπάρχει με την καταστολή της ελευθερίας του λόγου.

• Επίσης, να εξετάσει κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων ή συνεργασίες υπηρεσιών για την καταχώριση του ονόματος του δημοσιογράφου σε λίστα «ανεπιθύμητων».

• Την Ελληνική Κυβέρνηση να αντιδράσει θεσμικά και πολιτικά, να υπερασπιστεί έμπρακτα τους πολίτες της και να πάψει να κρύβεται πίσω από τη λεγόμενη «πολιτική των ήρεμων νερών» – μια πολιτική που ενθαρρύνει την προκλητικότητα και την αυθαιρεσία της Άγκυρας.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει την υπόθεση και να θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας των δημοσιογράφων.

Η υπόθεση Ασλανίδη δεν είναι διμερές ζήτημα. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και δικαιοσύνης.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρά σε «σχέσεις συνεργασίας» με ένα καθεστώς που διώκει δημοσιογράφους, φιμώνει αντιφρονούντες και παραχαράσσει την ιστορία.

Σάκης Αρναούτογλου προς Κάγια Κάλας:Η Ευρώπη δεν μπορεί να σιωπά.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, σχετικά με την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία που επιβλήθηκε στον Έλληνα δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη.

«Πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς», τόνισε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Με την ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο να αξιολογήσει το περιστατικό στο πλαίσιο της γενικότερης κατάστασης της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία, να το εγείρει επισήμως στις συνομιλίες με την Τουρκική πλευρά και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά εργαλεία ώστε να καταστεί σαφές ότι τέτοιες πρακτικές είναι ασύμβατες με τις Ευρωπαϊκές αξίες και τις δεσμεύσεις μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

«Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία παραμένει επίσημα υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε, εξακολουθεί να παραβιάζει θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, όπως η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας. Η Ευρώπη οφείλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα: η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δεν είναι απειλή για τις δημοκρατίες μας, αλλά θεμέλιο της ελευθερίας τους», υπογράμμισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

