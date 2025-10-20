Αθήνα, 19°C
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
DREAMSTIME

Διαμαρτυρία ΕΣΗΕΜΘ για αποκλεισμό Έλληνα δημοσιογράφου από την Τουρκία

MEDIA
efsyn.gr
Απαγόρευσαν στον Νίκο Ασλανίδη την είσοδο στη χώρα, ενώ συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή μελών της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη

Την έντονη διαμαρτυρία της για το σοβαρό περιστατικό με απαγόρευση εισόδου σε Έλληνα δημοσιογράφο από τις τουρκικές αρχές εκφράζει η ΕΣΗΕΜ - Θ.

Ο Νίκος Ασλανίδης συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή με σκοπό την επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη, την οποία οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ, όμως δεν του δόθηκε άδεια να μπει στη χώρα, χωρίς να δοθεί σαφής αιτιολόγηση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την ενέργεια των τουρκικών Αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στην Τουρκία στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, που συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή μελών της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, την οποία οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Ο συνάδελφος, γνωστός για την πολυετή και αξιόπιστη επαγγελματική του πορεία, αλλά και για το εκτεταμένο δημοσιογραφικό-ερευνητικό έργο του σχετικά με τον Ποντιακό Ελληνισμό, ενημερώθηκε από την τουρκική Αστυνομία στα σύνορα ότι του απαγορεύεται η είσοδος στην Τουρκία, χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση πέραν του χαρακτηρισμού του ως «ανεπιθύμητου προσώπου, επικίνδυνου για τη χώρα».

Η ενέργεια αυτή μαρτυρεί την ανελεύθερη αντίληψη των τουρκικών Αρχών σχετικά με τη δημοσιογραφία και την Ενημέρωση, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς.

Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, πέρα από τις άμεσες ενέργειές του την περασμένη Παρασκευή 17/10 για την ασφαλή επιστροφή του Νίκου Ασλανίδη σε ελληνικό έδαφος, συναντήθηκε χτες, Σάββατο 18/10, με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα, και συζήτησε μαζί του την υπόθεση για την οποία έχει ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ενημέρωσε για το ζήτημα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και προετοιμάζει σχετικές καταγγελίες σε φορείς και όργανα της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας, ώστε να καταδικαστεί η απαράδεκτη στάση που σταθερά διατηρεί η Τουρκία απέναντι στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

 

Διαμαρτυρία ΕΣΗΕΜΘ για αποκλεισμό Έλληνα δημοσιογράφου από την Τουρκία

