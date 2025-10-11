Ο Αλέξης Τσίπρας στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο»

«Σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας» θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα ώστε να σταματήσει η συνεχιζόμενη φθορά του πολιτικού συστήματος και των θεσμών αλλά και να υπάρξει ένα άλμα προς τα εμπρός.

Στην συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο», αναφερόμενος στην απόφασή του να παραιτηθεί από την βουλευτική ιδιότητα και τα προνόμια του πρώην πρωθυπουργού αναφέρει: «Το κύριο κίνητρο της παραίτησης μου να αισθάνομαι καλά με τη συνείδηση μου». Και προσθέτει: «Είπα όχι στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού για να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη». Σκληρός στην κριτική του προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό σημειώνει: «Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης».

Σε ότι αφορά την προοδευτική αντιπολίτευση είναι κατηγορηματικός: «Χρειάζεται ανασύνθεση της προοδευτικής αντιπολίτευσης - Η πολυκερματισμένη μορφή της σήμερα, με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται».

Τοποθετούμενος με αυτό τον τρόπο στην υπάρχουσα κατάσταση προσδιορίζει τον δικό του ρόλο λέγοντας: «Διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει το δρόμο έξω από το σύστημα-μέσα στην κοινωνία, χωρίς καμιά συνεννόηση με κανέναν. Και δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές «στρατολόγησης» ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας. Η αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία, που στρατολογεί τους μαθητές του, είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα και η κοινωνία μας σήμερα. Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ' αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Ηρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα. Ήρθε ο καιρός να αλλάξει ριζικά η αντίληψή μας για τα αξιώματα, τα προνόμια που απορρέουν από αυτά, και τη μιζέρια της αναπαραγωγής τους. Ναι, πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρξει μια «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική».

