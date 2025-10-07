Ο Αλέξης Τσίπρας πάτησε το... κουμπί

Αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη πολιτική παρτίδα της ζωής του -μετά τη 17ωρη διαπραγμάτευση ασφαλώς- είναι από χθες ο Αλέξης Τσίπρας, που πυροδότησε, εν μέρει αιφνιδιαστικά, το πολιτικό σχέδιο για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Με την κίνηση αυτή αναίρεσε βέβαια όσα είχε πει τις προάλλες στη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» ότι «προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο».

Η απόφαση ήταν ειλημμένη, ήθελε όμως και τη… θρυαλλίδα της. Αυτή έμελλε να φτιαχτεί επί γαλλικού εδάφους. Για όσα ετοίμαζε είχε προϊδεάσει στην επικοινωνία που είχε με Ελληνες φοιτητές την προηγούμενη Παρασκευή. Τότε, δηλαδή, που επίμονα τον ρώτησε ένας από αυτούς «Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εσείς, ποιος;». Η αμεσότητα του νέου αυτού ανθρώπου έγινε, ως φαίνεται, η σταγόνα που έκανε να ξεχειλίσει το ποτήρι (των πολιτικών αποφάσεων), αφού ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε με τον όρο «big bang» στο αίτημα αναδιάταξης των δυνάμεων της Αριστεράς (αλλά και ευρύτερα μάλλον). Αλλά και αργότερα σε ανάρτηση που έκανε για τη συνάντηση που είχε, σε καφέ, με παρέα φοιτητών, έκλεινε με τη φράση «À bientôt, les enfants», ήτοι «τα λέμε σύντομα, παιδιά». Προφανώς, η οριστική απόφαση είχε ληφθεί…

Οι χθεσινές εξελίξεις

Κάπως έτσι φτάσαμε στα γεγονότα χθες, που ήταν και η μέρα έναρξης της κοινοβουλευτικής συνόδου και της «απόφασης συνείδησης», όπως τη χαρακτήρισε. Παραιτούμενος από τα βουλευτικά προνόμια, σημείωσε εμφατικά ότι για εκείνον ήταν ασφαλώς σημαντικότερο ότι «δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν». Εχει, πάντως, ενδιαφέρον η διαπίστωσή του ότι δεν ήθελε να συμμετέχει σε μια Βουλή που «δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν».

Ενώ στο διά ταύτα ανέφερε: «Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων».

Κι επειδή πολλά σενάρια ακούστηκαν για από μηχανής θεούς, σενάρια που ενέπλεκαν και τον ίδιο δηλαδή, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν πιστεύω σε μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη».

Κλείνοντας τη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε πρώτα στους συντρόφους του και μετά στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τους μεν πρώτους τους διαβεβαίωσε ότι «δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες». Ενώ στην πλειοψηφία που ασφυκτιά, όπως σημείωσε, είπε πως «η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο». Και διεμήνυσε: «Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας». Και η παρουσίαση του βιβλίου ανά την επικράτεια θα είναι το αναγκαίο όχημα για να ξαναπιάσουν το νήμα εκείνος και οι ψηφοφόροι.

Απελευθερωμένος

Συνομιλητής του πρώην πρωθυπουργού παρατηρούσε δε ότι «για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση πρώην πρωθυπουργός αφήνει την ασφάλεια που προσφέρουν τα “ορεινά” της Βουλής για να ξεκινήσει μια νέα πολιτική περιπέτεια. Μια δύσκολη πορεία στην κοινωνία». Επίσης, η ίδια πηγή σχολίαζε με νόημα: «Η παραίτησή του είναι το τέλος ενός κύκλου και η αρχή ενός άλλου».

«Στην προσπάθεια αυτή θα αφιερώσει τις όποιες δυνάμεις του, απελευθερωμένος από μηχανισμούς και αξιώματα που δεν απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας», διαβεβαίωνε το περιβάλλον του, που έκανε ταυτοχρόνως λόγο για «κίνηση ανασύνθεσης και νέας ενότητας στον χώρο της προοδευτικής παράταξης».

Επιπλέον, «να μην αφήσουμε το μέλλον μας ούτε στον Μητσοτάκη, αλλά ούτε και στα ξεπερασμένα σχήματα που δεν είναι σε θέση να δώσουν μια αξιόπιστη προοδευτική διέξοδο», είναι η έκκληση του Αλ. Τσίπρα, μέσω των ίδιων πηγών, που διαψεύδουν, συν τοις άλλοις, τα σενάρια διάσπασης.

«Αυτό που επιδιώκει και γίνεται φανερό από τη δήλωσή του είναι όχι η αποσύνθεση -γι’ αυτήν όπως δείχνουν τα πράγματα φροντίζουν άλλοι- αλλά η σύνθεση, η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, σε μια υγιή, αξιόπιστη, ανανεωμένη βάση. Και τέτοια βάση δεν μπορεί να υπάρξει αν οι προοδευτικοί πολίτες δεν αναλάβουν δράση». Συμπερασματικά: «Ο Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις».

Στον ΣΥΡΙΖΑ

Η είδηση της παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα έπεσε σαν βόμβα στην πολιτική σκηνή και πέρασε αρκετή ώρα για να υπάρξουν αντιδράσεις από άμεσα ενδιαφερόμενους και μη. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -που ήταν και ο πρώτος που ενημερώθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό πριν από τη δημοσιοποίηση της δήλωσης- πιάστηκε από τη φράση του Αλ. Τσίπρα περί μη αντιπάλων: «Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι». Και επέμεινε ότι «μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της δήλωσης Τσίπρα έλεγε (MegaNews): «Δεν λέω για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, λέω για εκλογική συνεργασία δυνάμεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε. Σε καμία περίπτωση αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα». Οπτική πάντως που καθόλου δεν βρήκε σύμφωνο τον Παύλο Πολάκη: «Αρα η συζήτηση δεν γινόταν “ερήμην”. Καλές θάλασσες λοιπόν… (με την 5η διάσπαση…)».

Στην εξέλιξη πήρε, ασφαλώς, θέση και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς: «Το σημαντικό είναι να επιμείνουμε σε αυτό που λέμε από την αρχή: χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή ενότητα και συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στην επέλαση της Δεξιάς», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Χαρίτσης.

Κυβερνητική αντίδραση

«Είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προδίδοντας μάλλον τις πραγματικές κυβερνητικές διαθέσεις για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού. Αρνητικά τοποθετήθηκαν, τέλος, και ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Στέφανος Κασσελάκης.

Τη βουλευτική έδρα στην Α´ Πειραιώς κατέλαβε ο 1ος επιλαχών, Θοδωρής Δρίτσας, που αναμένεται να ενταχθεί, όμως, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.